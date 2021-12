De nouveaux Ryzen Threadripper sont toujours attendus à l'accueil, il n'y en a pas eu depuis le dernier-né 3990X en février 2020 et le lancement des versions PRO la même année, AMD ayant beaucoup trainé pour l'exploitation de Zen 3 pour son catalogue HEDT. Il faut dire qu'il n'y a pas non plus d'intérêt particulièrement pressant, une gamme assez large (et clairement privilégiée) de processeurs EPYC existe et peut aussi plus ou moins bien tenir ce rôle, et Intel lui-même a quelque peu négligé ce segment du HEDT ces derniers temps. Ses Sapphires Rapids-X ne sont d'ailleurs pas attendu avant Q3 2022. Visiblement, AMD a donc décidé de prendre son temps et d'attendre le moment opportun. Des rumeurs d'octobre annonçaient la prochaine génération Chagall pour novembre, clairement, il n'en fut rien et c'est donc Greymon55 qui avait eu raison dans son affirmation que la gamme avait été encore repoussée, probablement à 2022.

En effet, on a maintenant droit à une nouvelle information en provenance de Disclosuzen (une source a priori fiable de VideoCardz) affirmant qu'AMD lancera ses Threadripper 5000 PRO « Chagall » très exactement le 8 mars 2022 ! Une date que l'entreprise devrait par ailleurs confirmer pendant le CES 2022. On ne peut nier que l'événement serait effectivement un bon choix pour annoncer une telle chose. Eh oui, les prochains Threadripper seraient bien de la génération 5000, quand bien même nous sommes à l'aube des la série 6000 avec Rembrandt et potentiellement aussi Vermeer-X (le refresh Ryzen Zen 3 avec 3D V-Cache). Aucun changement de nomenclature ne serait prévu et ni d'ailleurs de version non PRO. On sent déjà que leur carrière pourrait ne pas être bien longue...

Les partenaires d'AMD ne seraient d'ailleurs pas bien enthousiastes, beaucoup considéreraient que Chagall arrive tout simplement trop tard, alors qu'il était attendu avec le début de la série 5000 il y a plus d'un an. Cela dit, il est encore trop tôt pour savoir si ces nouveaux Threadripper embarqueront du Zen 3 original en 7 nm, ou plutôt de la puce Zen 3+ en 6 nm comme ce qu'on attend pour les premiers Ryzen 6000.

En attendant, 5 références Threadripper PRO seraient au menu : 5995WX, 5975WX, 5965WX, 5955WX et 5945WX, respectivement avec 64c/128t, 32c/64t, 24c/48t, 16c/32t et 12c/24t, et un TDP de 280 W pour chacun. Une lignée plutôt complète qui remplacera donc tous les Threadripper PRO 3000WX, mais qui ne révolutionnerait donc pas les caractéristiques de l'offre existante, hormis pour l'ajout d'une référence 24 coeurs et l'introduction de la nouvelle architecture, et toutes les bonnes choses que cela implique, bien entendu. (Source)