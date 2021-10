3DCenter a fait un tableau récapitulatif des rumeurs et autres bruits de couloir dont il dispose, provenant des twittos ou même de ses sources, voire les sites comme VDCZ. Selon lui, Chagall arriverait en novembre 2021, mais Greymon55 lui a rétorqué que c'était encore repoussé, probablement à 2022. Chagall, c'est la génération de Threadripper 5000 basée sur Zen 3, très en retard par rapport à la version AM4, alors que d'ordinaire, les deux familles se suivent d'assez près.

Autre matos qui se serait vu repoussé, ce serait Zen 3 XT, le fameux Zen 3 avec mémoire cache. Il n'arriverait pas cette année, mais pourrait se pointer quelque part au premier semestre 2022. Cela ne semble pas avoir affecté Zen 4 qui resterait programmé pour Q4 2022, donc dans plus d'une année. Sapphire Rapids-X (à ne pas confondre avec Sapphire Rapids-SP), on vous en a déjà parlé dans ce billet, semblerait confirmé pour Q3 2022.

Côté Zen 4 et RDNA 3, Q4 2022 tiendrait la route, avec une variante notable : NAVI 33 seul serait déployé à cette période, NAVI 31 serait repoussé désormais à Q1 2023. D'habitude, AMD, comme NVIDIA d'ailleurs, déploie ses puces les plus complexes en premier, et décline son catalogue vers le bas. C'est donc étrange de voir que le géant rouge agirait ainsi, surtout que Q4 2022 correspondrait à l'arrivée de Lovelace côté vert, qui ne se gênera pas de lancer son monstre en premier.

calme, savoir rester, il faut !