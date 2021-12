Aujourd’hui, si vous voulez un CPU Alder Lake, vous n’avez guère le choix (ce qui, soit dit en passant, change radicalement par rapport aux habitudes du géant bleu) : soit vous optez pour le plus petit i5 12 600K (6 gros cœurs, 4 petits, 16 threads au total), soit le médium — mais déjà couillu — i7 12700K (6 + 8, 20 threads), soit le délirant i9 12900K avec ses 8 gros cœurs et 8 petits, pour 24 threads au total.

Cependant, les futures autres moutures devraient offrir des combinaisons plus diverses encore afin d’offrir différents niveaux de consommation/performances selon la cible recherchée. Ainsi, le confrère Phoronix s’est chargé de tester tout ça, en bridant plus ou moins un pauvre i9 12900K qui n’avait rien demandé, selon 5 configurations différentes, obtenues en bidouillant le BIOS : les 24 threads originaux, les 8 +8 originaux, mais sans HyperThreading, les 8 cœurs les plus performants tous seuls (avec l’HyperThreading), ainsi qu’un unique P-Core avec les 8 E -Cores, avec et sans HT (notez que ce P-Core actif est obligatoire du fait d’une limitation technique de cette génération : il est impossible de les désactiver dans leur intégralité). De surcroît, bien que de nombreuses cartes mères l’autorisent — en dépit des annonces précédentes des bleus — l’AVX-512 n’a pas non plus été activé sur les P-Core seuls (mais cela est bien possible !).

Différentes configurations... qui seront présentes sur les différents segments !

Résultats ? Hé bien, sous Linux (sans surprise, vu la source), les résultats sont étonnants : alors que le jeu (très) léger préférera 8 cœurs performants hyperthreadés, le minage est quant à lui satisfait dès le combo 1 +8 (sans HT), l’efficient énergétique maximale étant atteinte en 8 +8 (sans HT toujours). En revanche, la compilation préfère largement l’activation des P-Core, peu importe l’HyperThreading ou le nombre d’E-Core ; e tout donnant en moyenne une performance maximale pour la configuration 8 +8/HT — le défaut, donc — suivis à 4,5 % près par... les 8 cœurs performances seuls (avec HT). Eux-mêmes sont talonnés (6,5 %) par la version 8 +8 sans HT ; sachant que les scores dégringolent quasiment de moitié lorsqu’il ne reste plus qu’un P-Core. Autant dire que, pour les tâches haute performance, l’architecture hétérogène et l’hyperthreading ne sont pas si avantageux que ça... reste à voir ce qu’il en sera sur les modèles orientés mobilités, en particulier en ce qui concerne l’autonomie.