Une nouvelle rumeur rejoignant directement celle ayant déjà circulé sur l'apparition hypothétique d'un PS5 Pro en 2022/2023, supposément également avec un APU AMD en 6 nm ! On le sait bien, AMD devrait prochainement faire passer au moins une partie de son catalogue au N6 (grosso modo un N7 amélioré chez TSMC) de son fournisseur, il serait donc logique que les consoles - marché quasi essentiellement contrôlé par AMD à ce jour - en finissent aussi par profiter tôt ou tard. De plus, Microsoft et Sony ont depuis longtemps pour habitude de rafraichir leur(s) console(s) respective(s) 3 à 4 ans après le premier lancement et cela se traduit généralement par un design retravaillé, un processeur et une partie graphique un peu plus costauds avec des fréquences plus élevées.

On attendrait donc désormais la même chose chez Microsoft, si l'on en croit l'émergence du nom d'une Xbox Series X Elite et avec elle de premiers rendus 3D, mais qui ne seraient guère plus que du concept de fan pour l'instant. Le design montré ici est drastiquement différent de la cheminée actuelle et renoue avec un format plus proche des Xbox précédentes, mais en beaucoup plus moderne et avec plus de LEDs (RGB ?). Nul doute qu'il s'agit là de mieux concurrencer le design futuriste de la PS5. La connectique comprendrait de l'Ethernet, de l'USB 3.1, de l'HDMI 2.1 et un ports d'expansion du stockage.

Des ouvertures de ventilation sont également visibles sur le dessus et les côtés, on s'interroge néanmoins de la qualité de la ventilation dans un format aussi compact et restrictif, alors que la Xbox Series X actuelle, certes plus encombrante, peut se vanter d'un refroidissement plutôt efficace. Bien qu'elle embarquerait un APU rafraichit et optimisé en 6 nm, il est fort probable qu'une Xbox Series X Elite chaufferait et consommerait un peu plus à cause de fréquences potentiellement plus élevées pour le CPU et la partie graphique. En somme, on verrait ce concept de design plus adapté à une Xbox Series S qu'une Xbox Series X Elite.

Bon, ce n'est pas prévu pour demain, ce modèle étant pressenti seulement pour 2023, par ailleurs en compagnie aussi d'une nouvelle version plus puissante de la Xbox Series S. On en entendra certainement encore parler au fil des mois de 2022, officieusement et peut-être même officiellement, mais probablement rien de très concret avant 2023. D'ici là, AMD devrait d'ailleurs avoir commencé à faire transiter son offre CPU et GPU desktop vers le procédé N5 de TSMC, ce qui voudrait dire que consoles et desktop à ce moment-là ne se feront plus concurrence directement pour une place sur les lignes de productions pour leurs puces, contrairement à aujourd'hui où presque tout est encore fabriqué en 7 nm. Avec un peu de chance, cela permettra de limiter le risque d'une disponibilité aussi désastreuse qu'actuellement. (Source)