Intel lancerait ses Xeon Sapphire Rapids l'année prochaine, pour Q3 2022. À cette date, pas seulement les CPU, mais aussi les cartes avec le chipset compagnon arriveraient. Première nouveauté pour ce segment HEDT, le chipset ne serait pas le X699, que l'on pourrait corréler au Z690 qui va se pointer avec Alder Lake desktop, mais le W790. Pour rappel, on vous avait fait une présentation quand le géant bleu avait dévoilé ses plans lors de l'Architecture Day 2021. Globalement, des P-Cores débridés comme les vieux pots Ninja le faisaient sur tous les CIAO et 103SP de la Terre il y a 30 ans, de l'AVX512 et de l'AMX, de la HBM, de la DDR5 et du PCIe 5.0. Vous trouverez le billet ici.

Probablement pas le même leaker/licker !

Ces infos proviennent d'un leaker, qui avait quand même eu juste sur le LGA1700 par exemple. Toutefois on reste dans le conditionnel, par le passé, on a pu voir qu'Intel pouvait ne pas trop respecter ses propres propos. D'ailleurs afin de donner du grain à moudre, le géant, qui va lancer Alder Lake, dégainerait aussi son remplaçant à la même période, Q3 2022. Le Raptor qui fait trempette dans le lac serait pressenti dans ces eaux-là, comme dirait Émile. L'immédiat, pour nous, reste Alder Lake, il semble loin où avoir du HEDT Intel était signe d'avoir une plateforme innovante et terriblement efficace. Le mainstream a, depuis, largement dépassé cela !

Que nous réserve le Patoche ?