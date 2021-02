Avec l'arrivée de Ryzen, AMD a cassé plusieurs domaines qui étaient la chasse gardée d'Intel. On a vu, pour la première fois, des CPU à 6 et 8 coeurs pour le grand public, là où Intel asphyxiait le marché avec ses sempiternels quadcores vendus à prix d'or. Ensuite le géant rouge a grappillé son retard en applicatif pour dépasser de main de maitre son rival à partir des Ryzen 3000. Quant au gaming, la dernière couronne est tombée dans les mains de Lisa Su avec le sRyzen 5000. Que de chemin parcouru depuis presque 4 ans !

C'est dans l'optique de redécouvrir ce chemin que Techspot a fait un article qui met aux prises le Ryzen 5 1600X en 14 nm et avec Zen 1, le 2600X en 12 nm et Zen +, le 3600X en 7 nm et Zen 2, et enfin le 5600X en 7 nm et Zen 3. Afin de voir comment les CPU se comportent en jeu, notre confrère a sélectionné 4 cartes qui représentent bien l'ensemble des gammes depuis le mainstream au HEDT : les RX 5600 XT et 5700 XT, RTX 3070 et 3090. Les 3 définitions majeures sont de la fête, le FHD, le QHD et l'UHD.

On verra bien si la notion d'équilibre reste une valeur sûre, ou si on peut acheter tout et n'importe quoi et faire pédaler tout ça au taquet. En gros, est-il pertinent de coller une RTX 3090 à un 1600X, et inversement, un 5600X est-il indiqué pour exploiter une RX 5600 XT autant qu'un 1600X ? Vous allez découvrir que la définition a un rôle majeur à jouer, et que les cartes les plus élevées dans la hiérarchie apprécient la modernité au semi-vintage !