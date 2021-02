La période est loin d'être simple pour de nombreux corps de métiers, et si pour certains les adaptations sont réalisables - comme les restaurants qui vendent à emporter - les salles vidéoludiques ont plus de mal à trouver des solutions alternatives. Il faut avouer que les évènements online peuvent parfois faire passer le temps - comme des sessions de Among Us -, mais en attendant des dizaines de PC ne servent pas et attendent d'être à nouveau martyrisés sur des concours de MOBA, de Battle Royal ou de FPS. C'est pour cela que certains cafés d'Asie du Sud-Est auraient décidé de mettre à profit leur matériel afin de miner de la cryptomonnaie.

La solution peut paraitre comme un signal d'alarme pour le monde gaming, montrant que le minage devient une option réaliste et rentable pour ceux qui disposent d'un peu de matériel sur place. Autre point qui peut fâcher, les cartes exposées sont principalement des RTX récentes, alors que la communauté des joueurs râle depuis des semaines sur le manque de disponibilité de ces cartes et sur l'influence du minage, où de grosses fermes ont tendance à commander par dizaines les cartes Ampere.

Toutefois, il faut nuancer un peu tout ça dans le contexte des cybercafés. Ici, il semble qu'il s'agit d'un établissement récent, qui a donc investi dans du matériel haut de gamme afin d'assurer les compétitions sur plusieurs années, et non pas forcément pour réaliser du minage. Avec une fermeture rapide après l'ouverture, il semble logique que plutôt de vendre le matériel, le patron ait voulu le rendre plus utile le temps que les joueurs puissent revenir sur les fauteuils. De plus, il n'est pas certain que cela soit plus rentable que d'avoir la boutique complètement ouverte, et semble être plutôt une solution de secours. Cela reste toutefois impressionnant, montrant que le minage est une possible solution alternative, même pour des petits établissements. (source : WCCFtech)

Lorsque le gaming n'est plus accessible, le minage fait foi.