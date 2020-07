Alors que les APU Ryzen pour PC de bureau ont été dévoilés il y a à peine deux jours, cette annonce avait tout du paper launch, puisque ni les prix, ni les dates de disponibilités n’étaient au rendez-vous. Tout comme les RX 5500 non-XT en leur temps, ces puces sont en effet destinées aux OEM : pour les HTPC montés sur mesure, il faudra encore attendre.

Néanmoins, cela ne semble pas être le cas de tous, car un revendeur thaïlandais nommé Autonet Home Computer DIY s’est procuré les versions 65 W des modèles Ryzen PRO, et les propose à la revente aux particuliers pour des tarifs acceptables : le RYZEN 3 PRO 4350G (4 c/4 t) pour 5 850 bahts (soit 160 €) ; le RYZEN 5 PRO 4650G pour 7 990 bahts (soit 220 €) et le RYZEN 7 PRO 4750G pour 12 500 bahts (soit 340 €). Par rapport à la concurrence, ces CPU se positionneraient respectivement en face de l’i3-10300, de l’i5-10400F fraîchement testé et de l’i5-10600K : de quoi faire pencher la balance vers les nouveaux venus... si tant est que la TVA française soit au même niveau que celle de Thaïlande !

Il y a même de jolis clichés sur leur page Facebook !

Notez que, si vous êtes intéressé par un tel processeur, seul MSI a, pour le moment, communiqué sur la compatibilité de ses mobales avec les nouveaux processeurs. Au vu de la disponibilité dans nos contrées, la chose tourne à l’anecdotique... à moins qu’un vendeur tiers ne se décide à réaliser le même genre d’opération. (Source : HEXUS)