Le retour du mining pour le grand public, cette fois avec le Ryzen 9 7950X ?

Et voilà, il fallait s’y attendre, mais la montée en prix du Bitcoin n’aura pas laissé les marchés de marbre. Il s’échange actuellement pour un peu plus de 66 000 €, son plus haut historique, loin devant les pics de 2021. La raison est double : d’une part l’approbation des ETF Bitcoin, qui légitiment un peu plus la crypto-monnaie auprès du monde de la finance et facilitent la spéculation, et de l’autre l’approche du halving qui est généralement précédée par une période d’optimisme. Et c’est bien connu, quand le Bitcoin va, tout va, ou en tout cas toutes les autres crypto monnaies.

Via le Qubic, une énième crypto-monnaie, les calculateurs de profitabilité ont référencé un Ryzen 9 7950X comme capable de générer 75 h/s, soit 3 $/jour et ainsi rentabiliser l’achat en 180j environ. De quoi provoquer une rupture de ces processeurs chez certains revendeurs outre-Atlantique. ! Mais pourquoi s’exciter pour 3 malheureux dollars par jour ? D’une part, ça permet de s’offrir près d’une trentaine de Malabars, c’est pas négligeable, surtout si vous roulez en BX Diesel et que vous aimez les chewing-gum. D’autre part, et un peu plus sérieusement, il s’agit de faire de la tune rapidement et sans trop de risques. Un 7950X est bien plus simple à trouver qu’un gros GPU — style 7900 XTX ou RTX 4080/4090 —, et il se revend aussi bien mieux. Qui plus est, on peut le faire fonctionner avec un TDP réduit sans trop perdre en puissance de calcul. Une situation rendue possible grâce au jeu d’instruction AVX-512 des Zen 4, alors que chez Intel c’est une fonctionnalité limitée aux Xeon depuis la 12e génération.

Un rendement pas foufou, mais qui permet tout de même une meilleure rentabilité que la majorité des GPU. Mais pour combien de temps ?

En prenant en compte les tarifs de chez nous, soit 580 € le 7950X et un kWh autour de 20 centimes, il est actuellement question de 1,43 € de bénéfice quotidien. Même pas de quoi se payer un café. Tout ça a donc de quoi laisser pantois puisque le halving du Bitcoin, prévu pour avril, aura pour conséquence quasi certaine un écroulement de la rentabilité du mining, quand bien même le cours du Bitcoin ne baisserait pas. Pour rappel, ce halving dont tout le monde parle consiste simplement à réduire les récompenses décernées aux mineurs pour les calculs qu’ils effectuent dans la blockchain.

Cela étant, une RTX 4090, toujours en minant du Qubic, permet de dégager 3,25 €/jour de bénéfices. Si c'est plus du double, l'investissement initial est quant à lui presque triplé, ce qui explique le regain de popularité du mining CPU.

Le cours du coin de chi... Bitcoin n'en finit plus de monter !

Alors on ne vous dit pas que les CPU vont nous faire revivre la grande famine du GPU de 2020-2021, ni qu’il faut vous jeter sur tous les 7950X que vous pourrez acheter. Néanmoins si vous aviez prévu un achat d’occasion, il y a des chances pour que l’offre soit plus conséquente et moins couteuse dans quelques semaines. Et au moins vous pourrez râler — en toute connaissance de cause — sur tous ces mineurs qui cannibalisent notre hardware lors du repas du soir !