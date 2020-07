Outre les SoC coûteux issus des mastodontes du genre tel le Kirin 990 de chez Huawei, rare sont encore les puces annoncées compatibles avec la 5 G. Pourtant, certains constructeurs sont partant pour l’intégrer directement dans les PC à l’avenir, c’est dire les ambitions dirigées sur cette technologie.

Cependant, la colonisation d’une nouvelle norme doit passer par des produits compatibles, en particulier en ce qui concerne l’entrée de gamme. Chez MediaTek, cela prend la forme du Dimensity 720 : un octocœur ARM comprenant 2 gros Cortex-A76 moulinant à 2 GHz et 6 Cortex-A55 également à 2 GHz liés par la technologie DynamIQ, alimenté par de la LPDDR4x 2133 MHz côté mémoire vive, et de l’UFS 2.2 pour le stockage. Pour ce qui est du GPU, comptez sur un Malii-G73 MC3 supportant un affichage maximal de2520 x 1080 @ 90 Hz, qui décodera matériellement les standards H.264 et le H.265 au niveau de l’encodage, liste à laquelle il faudra rajouter le VP9 pour avoir les capacités de décodage. Enfin, pour les appareils photo, le bousin pourra être couplé à un duo 20 Mpx et 16 Mpx, ou un simple capteur 64 Mpx.

Cependant, c’est bien par son modem que la puce se distingue : un bousin maison supportant la 5 G FFD et TDD multimode ainsi que la 4 G compatibles Carrier Aggregation (CA). Pour en venir aux chiffres, l’utilisateur pourra bénéficier au maximum 2,3 Gbps de débit descendant. Le tout sera gravé en 7 nm et destiné aux terminaux d’entrée et de milieu de gamme. Rendez-vous dans quelques mois pour les premiers mobiles équipés !