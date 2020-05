Ce n’était qu’une question de temps et il y a de très fortes chances qu’il s’agisse là du même échantillon d’APU rapporté l’autre jour par Tum_Apisak sur Twitter, mais alors seulement avec sa configuration et sans donner de nomenclature. Enfin, voilà qu’un autre nouveau sample de Ryzen 8c/16t a fait une apparition sous benchmark AoTS et cette fois-ci avec un p’tit nom : Ryzen 7 4700G !

AMD Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics

8C/16T pic.twitter.com/a04AaFV4Oh —_rogame (@_rogame) May 10, 2020

Si l’identification ci-dessus est juste, ce serait donc le premier APU Renoir pour desktop AM4 à avoir révélé son identité. Premier membre d’une nouvelle gamme que beaucoup attendraient de pied ferme pour leur machine de bureau depuis le lancement des APU Renoir mobiles et dont le fleuron de la gamme R9 4900HS est déjà reconnu pour son efficacité ! L’on attend des déclinaisons desktop la même chose qu’avec le mobile, à savoir une gamme plus ou moins complète à base de Zen 2 7nm et le nouvel iGPU 7nm sauce RDNA, mélangeant des caractéristiques de Vega et Navi.

En sachant que l’iGPU devrait plafonner à 8 CU, soit 512 cœurs, comme pour Renoir sur mobile et contre 11 maximum pour la Radeon Vega intégrée de la génération précédente. Une différence que les premiers APU Renoir 4000 compensent par une fréquence plus élevée de leur puce RDNA, plafonnant pour l’instant à 1750 MHz, au lieu de 1400 MHz au maximum pour une Radeon Vega Graphics. Nul doute qu’il devrait en être de même sur desktop.

Dans tous les cas, les avancées devraient être franchement sympathique par rapport à la génération Picasso, qui avait succédé à Raven Ridge, rien qu’avec le passage de Zen+ 12 nm à Zen 2 7 nm. Ces APU seront des compléments indispensables à la gamme desktop Ryzen existante dénuée d’une puce graphique integrée pour sandwicher encore une fois l’offre Intel et nullifier l’« avantage » de l’iGPU Intel UHD Graphics équipant la majorité des CPU du fondeur, dont les derniers-nés Comet Lake-S.