Les APU Picasso, alias les 3200G et 3400G portent le même numéro que les illustres Ryzen 3000 Matisse, mais n'ont pas grand-chose en commun. Les premiers sont en Zen+ avec du Vega 14nm, tandis que les seconds sont en Zen 2 sans iGPU. Pour avoir du Zen 2 et avec du Vega 7nm, il va falloir attendre les APU de bureau Renoir alias Ryzen 4000. Notez que les mêmes puces, mais pour portables, sont déjà lancées, retrouvez d'ailleurs la gamme complète sur ce billet.

Vous rêvez d'un tel APU, qui puisse prendre place dans un barebone type ASRock Deskmini A300 ? Eh bien sachez que ça ne devrait plus trop tarder. La chose serait prévue pour le mois de juillet, et d'ores et déjà un sample aurait été détecté sur la toile. C'est Tum Apisak qui l'a déniché, et c'est suffisamment crédible pour qu'Igor Wallossek en parle !

L'exemplaire pédalerait de 3 à 4 GHz, d'où son code de 100-000000149-40_40/30_Y. La nouveauté, pour ce type d'APU, c'est qu'il aurait 8 coeurs et 16 threads. Et bien entendu, du Vega 7nm ! La carte mère qui aurait servi à son test serait l'ASRock B550 Taichi. Au final, on voit bien que ça charbonne en coulisses chez AMD pour offrir l'APU presque idéal, un Zen 2 avec RDNA devant être encore meilleur !