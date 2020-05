La barrette de mémoire vive de 32 Go s’est concrétisée fin 2018, notamment avec l’activation du support de 128 Go dans un premier temps chez les cartes mères Intel. Depuis, la majorité des fabricants majeurs ont étoffé leur catalogue avec des kits exploitant les nouvelles options de configurations pouvant aller jusqu’à 256 Go, par exemple chez G.Skill, Corsair, et plus récemment Crucial. Bien évidemment, le but du jeu est maintenant aussi d’arriver à repousser progressivement la limite de vitesse de ces nouveaux modules, moins évidemment sur une telle capacité importante, certes. Pourtant, ça avance et les kits constitués de modules de 32 Go à 3600 MHz se multiplient, encore un nouvel exemple aujourd’hui chez Patriot !

Le constructeur est bien connu pour sa ligné DDR4 Viper Steel, au rapport performance/prix assez sympathique et dont les références à partir de 4000 MHz embarquent encore systématiquement la fameuse B-die IC de Samsung. La gamme Viper 4 Blackout — déjà aperçue l’année dernière avec Ryzen — marche dans les pas de la première avec un design sobre, discret et sans loupiottes, mais dont le radiateur de 43 mm de hauteur est un détail à garder en tête en cas de gros ventirad adjacent. En tout, ce sont trois nouveaux kits 2 x 32 Go compatibles AMD/Intel et XMP 2.0 qui s’offrent à nous : 3000 MHz et 3200 MHz CL16-18-18-36, et 3600 MHz CL18-20-20-40, tous exigeant 1,35 V avec le profil XMP correspondant activé.

Pas encore de prix en euros, mais des points de références en dollars, respectivement : 285 $, 290 $ et 310 $. À titre de comparaison, à style et caractéristiques équivalents, des Ripjaws V de G.Skill se négocient à 419 € et les Vengeance LPX de Corsair à 429 € chez nous. Et si c’est du bling que vous voulez, il vous faudra par contre taper encore plus haut : en moyenne 450 € pour des Trident Z Royal, Trident Z Neo/RGB, des Vengeance RGB Pro, ou même 500 € pour des Ballistix RGB CL16. En supposant que Patriot jouera de son agressivité tarifaire habituelle, y compris en Europe, ces nouvelles références Viper 4 Blackout devraient assez aisément se faire une place dans cette catégorie, en sauvegardant un peu le porte-monnaie et les yeux !

Discrète, et ce n'est pas plus mal, une RAM parfaite pour accompagner la dernière Unify de MSI !