Après un premier exemplaire dévoilé en février dernier, la gamme Mobiuz de BenQ s'agrandit avec un modèle plus petit ! Rappelons qu'il s'agit d'une nouvelle série dédiée aux joueurs, dont la première particularité est d'offrir une partie audio intégrant un caisson de basse et une télécommande. Si l'intérêt d'une telle intégration est certainement assez proche de zéro pour le joueur sur PC, on peut imaginer que cela pourra convenir un peu plus au joueur sur console, et encore. M'enfin, quelqu'un ou quelqu'une chez BenQ a visiblement pensé que ce serait une bonne idée. Mais peu importe, l'EX3210U a d'autres qualités qui peuvent également en faire un bon écran pour jouer, même si certains voudront peut-être déjà lui reprocher l'absence d'un switch KVM et d'USB-C.

Tout d'abord, il utilise une dalle IPS parfaitement plate supplémentée d'un film Quantum Dots, le tout affichant une belle définition 4K UHD ! Le taux de rafraîchissement n'est que de 144 Hz, mais c'est tout de même déjà pas mal, sans oublier qu'il y aura le FreeSync Premium Pro à l'appui. BenQ a aussi confirmé que l'écran peut fournir du 4K@120 Hz pour les dernières consoles, confirmant que cet EX3210U cherchera effectivement à jouer sur tous les tableaux. À cet égard, le HDMI 2.1 sera aussi de la partie, mais comme on le sait désormais, cette caractéristique ne signifie rien tant qu'elle n'est pas accompagnée de la mention des nouvelles fonctionnalités de la norme HDMI. Il faudra pour cela attendre de découvrir la fiche technique pour savoir ce qu'il en est. Alternativement, l'écran pourra reproduire du 4K UHD @144 Hz via sa prise DisplayPort avec Display Screen Compression.

Le HDR est relativement correctement servi avec du DisplayHDR 600 (et donc avec tout ce que cela implique comme critères minimums), ainsi qu'un local dimming sur 16 zones. Certes, ça ne fait pas beaucoup, mais considérant la diagonale, ça sera assurément un poil moins affreux que le local dimming ridicule sur 10 zones d'un Odyssey G9 premier du nom. Le fabricant a également intégré une fonctionnalité iHDR, une appellation derrière laquelle se cache le concept d'un HDR « adaptif » grâce à la présence d'un capteur intégré de la lumière ambiante. Apparemment, ça permettrait d'obtenir « un HDR de qualité constante ».

Au vu des caractéristiques présentées, l'EX3210U ne sera certainement pas donné. Les écrans 32 pouces 4K UHD à 144 Hz se négocient de nos jours à partir de 800 €. De plus, ceux ayant des spécifications identiques à celui-ci sont encore plutôt rares. Bref, on peut facilement lui imaginer un prix vers les 1000 €, voire plus. Est-ce trop cher malgré tout ? Probablement. (Source)