Le Taïwanais BenQ se prépare a étoffer sa série Mobiuz pour les joueurs, il se nommera EX3415R et sa page produit avait fait une brève apparition en ligne l'autre jour avant d'être retirée dans la foulée, ce qui nous permet aujourd'hui tout de même de découvrir grâce à la mémoire d'internet ce que l'ex-branche d'Acer compte proposer au joueur en 2021. Par ailleurs, l'écran avait déjà fait l'objet d'une introduction vidéo il y a quelques semaines, de laquelle on peut déduire que BenQ veut positionner son futur écran particulièrement pour les jeux de voitures, bien que celui-ci ne possède a priori aucune caractéristique d'affichage qui le différencierait et lui conférerait un avantage par rapport à un autre écran du même calibre. Hormis peut-être son mode "racing" censé donner un champ de vision plus large, une image plus nette et des effets d'éclairage plus doux... Voilà ce que ça donnera :

BenQ Mobiuz EX3415R Dalle 34 pouces matrice IPS Incurvée 1900R Définition 3440 x 1440 soit 110 ppp Taux de rafraîchissement & Synchronisation 144 Hz FreeSync Premium (LFC) Temps de réponse 1 ms MPRT 2 ms GTG Trucs de couleur 8-bit DCI-P3 @98% HDR DisplayHDR 400 Technologie HDRi de BenQ Luminosité 400 cd/m2 Contraste 1000:1 Connectique 1 x DP 1.4 2 x HDMI 2.0 1 x sortie audio Audio 2 x 2 W 1 x 5 W Subwoofer Ergonomie Inclinaison, hauteur, pivot Autre télécommande Prix ?

Comme nous pouvons le constater, l'EX3415R assurera un "service minimum" en tout point de vue, aucune caractéristique ne venant briser le moule de sa classe d'écran. En dépit d'être certifié DisplayHDR 400, l'écran n'aurait même pas reçu la certification FreeSync Premium Pro d'AMD. Il faut dire que sa capacité à produire du HDR sera évidemment dans tous les cas très limité, l'absence d'un rétroéclairage plus pointu (local dimming), d'une profondeur 10-bit et d'une luminosité plus élevée lui feront naturellement défaut et ne permettra pas un HDR intéressant. L'écran intégrera tout de même la technologie HDRi, dont le rôle est d'évaluer et d'affiner les images HDR en jouant sur la luminosité, les couleurs et le contraste en fonction de l'éclairage ambiant, grâce à un capteur intégré.

Le seul point sur lequel l'EX3415R se distingue vraiment c'est avec l'intégration d'un Subwoofer, pour un système 2.1 intégré compatible avec la technologie audio True Sound by treVolo de BenQ. Le hic c'est que les haut-parleurs ne font toujours que 2 W chacun comme sur la majorité des écrans, et le subwoofer n'en affiche que 5 W. C'est clairement faible... On est donc un poil sceptique sur la pertinence de cet ajout assez inédit, mais ça permettra peut-être de dépanner convenablement à l'occasion, qui sait. Sinon, les joueurs sur console habitués au son d'une TV s'en satisferont peut-être. Le prix n'a pas été donné ni sa date de disponibilité. Par les temps qui courent, il arrivera quand il arrivera... (Source)