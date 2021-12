Alors, qui aurait le plus de mobales H670, B660 et H610 au programme ?

Alors que petit Alder Lake continue a se balader sur la toile, qu'on avait déjà pu choper les noms des premières cartes mères B660 y'a peu et qu'en plus de ça le CES 2022 s'approche, logiquement, les planètes ne devraient plus tarder à s'aligner ! Justement, voilà que nous avons droit à un autre indice sur le déluge à venir, il s'agit toujours d'une fuite (évidemment), mais qui rassemble cette fois-ci plus de 50 noms de futures cartes mères non seulement B660, mais également H670, Q670 (enfin, de celle-ci y'en aurait qu'une) et H610 ! Petit rappel que les spécifications des chipsets prénommés seraient celles-ci. Notons aussi que les cartes mères MSI de la première fuite font également partie de cette nouvelle liste, mais qu'un paquet d'autres sont venues s'y greffer entre-temps. Plus exactement, MSI aurait ici la plus grande quantité avec 24 modèles (pour l'instant), suivi d'ASUS avec 22 références, puis ASRock avec 14 cartes mères, GIGABYTE avec 13, et Biostar avec 2. Le compte est-il bon cette fois-ci ? Peut-être, peut-être pas.

Alors qu'il n'y en avait pas dans la fuite de MSI, les cartes mères DDR4 sont ici représentées en masse, facilement identifiables chez tous, sauf chez ASRock (encore une fois) ! Ceci n'a absolument rien de surprenant, et était même plutôt attendu et logique vu les segments devant être adressés. Et c'est d'ailleurs probablement mieux ainsi, tout le monde n'est pas encore prêt à laisser tomber sa DDR4, surtout vu l'intérêt encore limité de la DDR5 dans l'immédiat, ainsi que sa disponibilité difficile en ce moment et ses prix.

On remarquera aussi que le chipset B660 représenterait a priori le gros du troupeau, en supposant que cette liste soit plus ou moins complète. Très peu de cartes mères H670 apparaissent ici, d'ailleurs uniquement chez ASRock et ASUS pour l'instant. Celui-ci étant a priori tout de même assez proche du Z690, l'overclocking du CPU, quelques lignes PCIe et USB en moins, peut-être s'agirait-il de ne pas trop lui faire de l'ombre ? Tandis que le B660 incarnerait le vrai milieu de gamme de choix avec une connectique correcte. Historiquement, il vrai que les chipsets H000 ont rarement été adoptés autant que l'offre B000, traditionnellement bien plus populaire auprès des acheteurs sur ce segment, où les dépenses tendent à être plus raisonnées. Pour le reste, on voit aussi qu'il y aurait avant tout de l'ATX et du Micro-ATX, et peu d'amour pour le Mini-ITX (ça en décevra sûrement quelques-uns).

Et voilà, il n'y a maintenant plus qu'à attendre le grand jour ! En attendant, pourquoi ne pas redécouvrir grand Alder Lake et son Z690 ?