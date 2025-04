RTX 5060 Ti et RTX 5060 : interface mémoire inchangée, prix figés ?

Depuis que la route Blackwell est pavée de ses quatre premières GeForce RTX 50 (RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070), la suite du chemin n’a rien de secret : les GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 viendront le prolonger — le 15 avril prochain si l’on se fie aux rumeurs les plus persistantes. Nous avions consacré un papier à ces deux références le 24 mars dernier. Vous l’imaginez, depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Le torrent d’informations n'a rien noyé ; plutôt fait émerger quelques certitudes.

448 Go/s

Pour la RTX 5060 Ti, la coexistence d’une version à 8 Go et d’une autre à 16 Go est documentée depuis longtemps. Quant à sa petite sœur, on sait qu’elle se contente de 8 Go. Un manifeste d’expédition partagé par VideoCardz confirme que ces cartes exploitent un bus mémoire de 128 bits. Ces RTX 5060 / Ti ne sont pas nommées par leur appellation commerciale, mais les identifiants trahissent leur identité.

Les GeForce RTX 4060 Ti et RTX 4060 ont également un bus mémoire de 128 bits. NVIDIA s’est donc bornée à une mise à niveau de la mémoire, avec de la GDDR7. Une telle interface avec de la mémoire à 28 Gbit/s implique une bande passante de 448 Go/s. Valeur à mettre en perspective des 288 Go/s et 272 Go/s des références précitées.

Carte gaphique RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Ti RTX 4060 SKU PG152 SKU 15 (16GB)

PG152 SKU 10 (8GB) PG152 SKU 25 PG190 SKU 361 (16GB)

PG190 SKU 363 (8GB) PG190/173 SKU 371 Architecture GB206-300 GB206-250 AD106-351 AD107-400 Cœurs CUDA 4608 3840 4352 3072 Fréquence de base 2407 MHz À déterminer 2310 MHz 1830 MHz Fréquence Boost 2572 MHz À déterminer 2535MHz 2460 MHz VRAM 16/8 Go G7 8 Go G7 8/16 Go G6 8 Go G6 Vitesse mémoire 28 Gbit/s 28 Gbit/s 18 Gbit/s 17 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s 288 Go/s 272 Go/s TGP 180W 150W 165W 115W Prix de vente recommandé à la sortie À déterminer À déterminer 499 dollars (16 Go)

399 dollars (8 Go) 299 dollars Annonce 15 avril 2025 15 avril 2025 18 avril 2023 23 mai 2023 Commercialisation 16 avril 2025 Mai 2025 24 mai 2023 (8 Go)

18 juillet 2023 (16 Go) 29 juin 2023

Par ailleurs, Lenovo a référencé des systèmes pré-construits armés de ces deux GeForce — une autre preuve de leur lancement prochain.

Des tarifs stables ?

Plus intéressant, plusieurs détaillants ont référencé de tels systèmes. BestBuy notamment a listé un PC CyberPowerPC équipé d’un Ryzen 7 8700F, de 16 Go de RAM, d’une RTX 5060 et d’un SSD de 2 To à 1149 dollars. La même configuration, mais avec une RTX 4060, est vendue 1099 dollars.

Cette hausse modérée du tarif est raccord avec des propos tenus sur Board Channels. Ils se cantonnent aux deux RTX 5060 Ti, mais évoquent une certaine stabilité par rapport à la précédente génération. En dollars, rappelons que les RTX 4060 Ti 16 / 8 Go et RTX 4060 sont sorties à respectivement 499 / 399 / 299 dollars (549 / 439 / 329 euros). Bien sûr, dans un contexte économique chamboulé par une forte demande de GPU et par les taxes Trump, la prudence reste de mise.