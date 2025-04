NVIDIA libère le code source GPU de PhysX et Flow

Le changement remonte à deux semaines, mais sa découverte est plus récente — un article de WCCFTech publié le 5 avril, largement repris depuis, l’a mis en lumière : NVIDIA a rendu public l’ensemble du code source GPU de PhysX et Flow. Les versions concernées sont Flow v2.2.0 et PhysX v5.6.0.

Tout vient à point...

Comme le rappelle l’auteur de la publication, PhysX est disponible en open source sous licence BSD-3 depuis la sortie du SDK 4.0 en décembre 2018. Une exception subsistait toutefois : le code source du kernel de simulation GPU restait propriétaire. En clair, l’accélération GPU n’était accessible qu’à travers des binaires précompilés. Ce verrou est désormais levé : les utilisateurs peuvent compiler eux-mêmes les bibliothèques GPU à partir du code source.

Cette ouverture intervient dans un contexte bien précis : la fin du support CUDA 32 bits sur les RTX 50, laquelle a entraîné une dégradation des performances dans d'anciens jeux utilisant PhysX GPU (par rapport à celles délivrées par les précédentes générations GeForce, point important). L’initiative de NVIDIA devrait permettre à la communauté de développer des couches de compatibilité pour faire fonctionner PhysX GPU sur les RTX 50.

Dans le même temps, l’équipe de ZLUDA a mis à jour sa feuille de route début avril. On y lit, à propos de PhysX :

Comme vous avez pu le lire ici, ici et sur de nombreux autres sites, NVIDIA a abandonné la prise en charge de PhysX 32 bits dans sa dernière génération de GPU, laissant un certain nombre de jeux plus anciens dans l'impasse. Cela a relancé le débat sur le support PhysX de ZLUDA. Après l'avoir lu plusieurs fois, il est clair pour moi qu'il y a un chemin dans ZLUDA pour sauver ces jeux et les faire tourner à la fois sur les GPU AMD et NVIDIA.

Avec le code source désormais accessible dans son intégralité, il devient en effet techniquement envisageable de porter PhysX GPU sur OpenCL / Vulkan — ouvrant ainsi la voie à une prise en charge sur GPU AMD et Intel. Bien sûr, cela supposera de la volonté, des compétences, et probablement pas mal de travail.