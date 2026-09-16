Valve fait fonctionner les GeForce sous SteamOS, mais pas encore Ã  plein rÃ©gime

SteamOS continue doucement son processus dâ€™affranchissement dâ€™OS rÃ©servÃ© aux machines AMD. InterrogÃ© par IGN, Pierre-Loup Griffais, ingÃ©nieur chez Valve, a rapportÃ© une nouvelle Ã©tape du travail sur les pilotes NVIDIA. Ceux-ci sont dÃ©sormais activÃ©s directement dans lâ€™arbre de dÃ©veloppement principal du systÃ¨me. En pratique, cela signifie quâ€™ils sont suffisamment aboutis pour que certaines gÃ©nÃ©rations de GeForce fonctionnent sous des versions de dÃ©veloppement de SteamOS.

Il concÃ¨de toutefois que les performances restent pour le moment en retrait par rapport Ã celles des pilotes NVIDIA disponibles sur dâ€™autres distributions Linux.

Encore du boulot

Ce chantier nâ€™est pas nouveau. En juin dernier, Griffais avait dÃ©jÃ indiquÃ© quâ€™une Ã©quipe travaillait Ã©troitement avec NVIDIA pour dÃ©velopper ces pilotes. Ã€ lâ€™Ã©poque, il ne sâ€™attendait toutefois pas Ã voir dÃ©barquer un support complet avant la fin de 2026.

Dans le cadre du lancement du Steam Frame, le casque VR de Valve, notre confrÃ¨re a pu le rÃ©interroger sur ce sujet. Il a confiÃ© : Â« Oui, nous travaillons dâ€™arrache-pied dessus. Câ€™est clairement tout en haut de notre liste. Câ€™est lâ€™une de ces choses qui, comme FEX et le travail sur le pilote Qualcomm, prennent tout simplement des annÃ©es. Mais nous avons fait quelques avancÃ©es. Nous avons notamment activÃ© le pilote dans lâ€™arbre principal de SteamOS. Vous pouvez donc faire fonctionner certaines gÃ©nÃ©rations [de GPU], mais en ce qui concerne lâ€™Ã©cart de performances entre ce pilote et ce qui se fait actuellement de mieux, il existe encore clairement un petit fossÃ© que nous essayons de combler. NÃ©anmoins, la situation sâ€™amÃ©liore de jour en jour Â».

Pour les PC, les GPU Radeon sont actuellement pris en charge par SteamOS. Le support des GPU de NVIDIA et d'Intel reste en dÃ©veloppement (il y a eu quelques avancÃ©es avec les Arc rÃ©cemment). Les GeForce reprÃ©sentant plus de 70 % des cartes graphiques utilisÃ©es sur Steam, leur domestication constitue Ã©videmment un enjeu majeur pour Valve. Pour les possesseurs dâ€™un GPU NVIDIA qui souhaiteraient basculer vers SteamOS, il faudra toutefois encore patienter avant de profiter dâ€™une expÃ©rience comparable Ã celle proposÃ©e sur Linux avec les pilotes actuels. Et plus gÃ©nÃ©ralement, subsiste l'obstacle des systÃ¨mes anti-triches, encore largement pensÃ©s autour de Windows.

Sinon, cÃ´tÃ© versions, SteamOS 3.9.1 Preview est disponible depuis hier, tandis que SteamOS 3.8.27 Beta, qui reste donc sur la branche 3.8, lâ€™est depuis le 14 septembre.