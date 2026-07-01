Sony acte la fin du jeu physique sur PlayStation dÃ¨s 2028

Lâ€™absence de disque physique au lancement de Grand Theft Auto VI nâ€™Ã©tait finalement que les prÃ©misses dâ€™une tendance plus vaste. AprÃ¨s Rockstar Games, câ€™est un autre mastodonte du secteur, Sony, qui abat son couperet sur ce format. Ã€ partir de janvier 2028, plus aucun jeu ne paraÃ®tra en physique sur PlayStation.

Il porte dÃ©sormais bien son nom

Vers une dixiÃ¨me gÃ©nÃ©ration de consoles 100 % numÃ©rique

Dans son communiquÃ©, Sony prÃ©cise quâ€™Ã cette Ã©chÃ©ance, les jeux sur PlayStation ne seront disponibles que via le PlayStation Store et chez les revendeurs, mais au format numÃ©rique. Voici le communiquÃ©, traduit :

Ã€ mesure que les prÃ©fÃ©rences des consommateurs et lâ€™ensemble de lâ€™industrie du divertissement continuent de sâ€™Ã©loigner des disques physiques au profit du numÃ©rique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation sera arrÃªtÃ©e Ã partir de janvier 2028. AprÃ¨s cette date, les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs uniquement sous forme numÃ©rique. Cette transition nâ€™a aucun impact sur les jeux dÃ©jÃ sortis, ni sur ceux qui sortiront avant janvier 2028 en version disque.



Il sâ€™agit dâ€™une Ã©volution naturelle pour Sony Interactive Entertainment, afin de sâ€™adapter aux tendances de consommation, la prÃ©fÃ©rence gÃ©nÃ©rale pour les mÃ©dias numÃ©riques dÃ©passant largement celle pour les supports physiques. Cette transition nous permettra de mieux nous aligner sur la maniÃ¨re dont la majoritÃ© de notre communautÃ© prÃ©fÃ¨re aujourdâ€™hui accÃ©der aux jeux et y jouer.



Nous continuerons Ã prioriser nos ressources pour stimuler lâ€™innovation dans la maniÃ¨re dont les joueurs accÃ¨dent aux jeux, et pour offrir des choix sur le lieu dâ€™achat des nouveaux titres, que ce soit chez les revendeurs ou sur le PlayStation Store. Nous restons engagÃ©s Ã offrir une expÃ©rience de jeu de classe mondiale Ã nos fans et nous vous remercions pour votre soutien continu.

Vous lâ€™avez lu comme nous, Sony indique que les jeux continueront dâ€™Ãªtre proposÃ©s par des revendeurs mais Â« uniquement sous forme numÃ©rique Â». La firme ne prÃ©cise toutefois pas sous quelle forme. Nous pouvons envisager une boÃ®te contenant un simple code comme GTA. En revanche, une solution du type cartes clÃ©s de jeu pour la Switch 2, qui impliquerait quâ€™il y ait encore des disques, fussent-ils vides (les cartes clÃ©s le sont mais doivent tout de mÃªme Ãªtre insÃ©rÃ©es dans la console), semble donc Ã©cartÃ©e. Cette mÃ©thode (celle de Nintendo) a lâ€™avantage de prÃ©server le marchÃ© de lâ€™occasion ou simplement le prÃªt dâ€™un jeu entre amis.

Concernant la temporalitÃ©, elle semble en grande partie concerner la PlayStation 6. Celle-ci sera donc 100 % numÃ©rique. DÃ©jÃ , la PS5 Pro a le lecteur en option.

Sony a Ã©galement annoncÃ© aujourdâ€™hui des changements pour les anciennes plateformes. Les fermetures du PlayStation Store sur PS3 commenceront dans certains marchÃ©s en aoÃ»t 2026, tandis que les stores PS3 et PS Vita fermeront dans tous les autres pays en juillet 2027. Les contenus dÃ©jÃ achetÃ©s resteront tÃ©lÃ©chargeables Â« pour un avenir prÃ©visible Â».