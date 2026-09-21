Les Googlebook débarquent avec des tarifs plutôt salés

Présentés en mai dernier, les PC portables Googlebook sont désormais disponibles en précommande. Il y a cinq modèles signés Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo. Les tarifs débutent à 899 dollars, mais grimpent rapidement jusqu’à 1 299 dollars. En France, il manque le modèle de Dell à l’appel. En outre, la fourchette va plutôt de 1 099 à 1 399 euros. Pour un Chromebook à prix cassé, on repassera !

Cinq (quatre en France) machines pour lancer les Googlebook

Le Googlebook repose sur une nouvelle base logicielle qui mêle les fondations de ChromeOS à celles d'Android. L’objectif est de proposer une continuité beaucoup plus poussée avec les smartphones. Les paramètres, mots de passe enregistrés, réseaux Wi-Fi et messages sont facilement transférables lors de la configuration. L’application Fichiers donne également accès aux fichiers et photos présents sur le téléphone, tandis que la fonction Cast My Apps autorise l’utilisation des applications du smartphone dans une fenêtre sur le PC (mais cela nécessite un appareil sous Android 17).

Google mise évidemment aussi beaucoup sur Gemini. Le Magic Pointer fait apparaître l’assistant directement autour du contenu pointé par le curseur, tandis que Rambler transforme des notes vocales en textes structurés. Une fonction Create My Widget doit par ailleurs permettre de fabriquer des widgets personnalisés simplement en les décrivant en langage naturel. Vous trouverez tout ce que Google considère comme des points forts sur cette page dédiée.

Les cinq modèles inauguraux affichent au minimum 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage selon les configurations actuellement référencées. Quatre profitent d’une dalle OLED tactile, tandis que le XPS Googlebook de Dell se contente d’un écran LCD tactile de 13,4 pouces en 2,5K. Les machines embarquent des processeurs Intel Core Ultra ou Qualcomm Snapdragon X Elite, accompagnés d’un NPU capable de dépasser 45 TOPS. Google annonce jusqu’à 14 heures d’autonomie pour sa gamme, mais certains constructeurs revendiquent davantage. HP monte ainsi jusqu’à 19 heures, contre 18 heures pour Dell.

Modèle Processeur RAM Écran tactile Prix de départ HP Googlebook 14 Snapdragon X Elite 16 à 32 Go OLED 14″, 2,8K 1 099 € Acer Googlebook 14 Core Ultra 5/7 Series 3 16 Go OLED 14″, 2,8K 1 199 € Lenovo Googlebook 15 Core Ultra 5 Series 3 16 Go OLED 15,3″, 2,8K 1 349 € ASUS Googlebook 14 Core Ultra 5/7 Panther Lake 16 à 32 Go OLED 14″, 2,8K 1 399 € Dell XPS Googlebook Snapdragon X Elite 16 à 32 Go 13,4″, 2,5K 1 199 $

(pas proposé en France pour le moment)

Chaque Googlebook inclut douze mois de Google AI Pro, avec 5 To de stockage dans le cloud et les fonctions Gemini associées. Des abonnements temporaires à YouTube Premium, Photoshop, Luminar, CapCut et GeForce NOW sont également compris dans le package (de douze mois pour le GFN et Luminar, de trois pour tous les autres).

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui. Les premiers exemplaires arriveront le 4 octobre aux États-Unis, puis le 5 octobre notamment en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, au Canada et en Australie. Restera à voir si cette nouvelle recette Android + ChromeOS + Gemini trouvera son public face aux PC Windows et aux machines d’Apple qui jouent déjà dans cette tranche tarifaire.