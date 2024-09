Scoop : comment Intel a foiré avec Sony pour la PlayStation 6

Parler de la PlayStation 6 peut sembler prématuré ; surtout dans un contexte où Sony vient d’officialiser une PlayStation 5 Pro dont la tarification suscite l’émoi — et certainement quelques mois d’épargne forcée pour les bourses modestes aux désirs fastueux. Mais après tout, cette console de dixième génération sortira vraisemblablement entre 2026 et 2028 ; un laps de temps équivalent à celui qui s’est écoulé depuis la sortie de la PS5 — et que vous n’avez certainement pas vu filer.

Dans un article titré How Intel lost the Sony PlayStation business et affublé de la mention « exclusif », Max A. Cherney nous dévoile que trois concurrents se sont présentés dès 2022 sur la ligne de départ de ce long marathon qui mène à la PS6 : Intel, AMD et Broadcom.

Pour sélectionner son champion, Sony n’a pas jaugé de l’endurance des prétendants, mais plutôt de leurs aspirations financières. En effet, la source révèle qu’au-delà du problème de rétrocompatibilité (les PS4 et PS5 exploitent du matos AMD), c’est bien l’appétit d’Intel sur les marges qui a mis l’entreprise hors course : « Selon deux sources, un différend sur le profit qu'Intel devait tirer de chaque puce vendue au géant japonais de l'électronique l'a empêché de s'entendre sur le prix avec Sony ».

Ne cessez pas votre lecture de suite : Max A. Cherney n’est pas le seul à avoir des infos exclusives. Nous avons aussi des éléments à apporter pour éclairer cette sombre affaire ; les voici.

Une seule candidate a donc été en mesure de cocher tous les critères de Sony — ou du moins, n’a pas rempli les cases éliminatoires : AMD. L’histoire ne nous dit pas si Lisa Su a célébré sa victoire en dansant sur Cotton Eye Joe ou sur E.SO Mei Mei (la « chorégraphie » commence à 0:47). Seulement une certitude, à en croire Reuters : la PS6 sera propulsée par AMD.

Pour rester dans la thématique Gelsingerienne, confessons que ne ne sommes guère étonnés de cette révélation. Le véritable miracle serait de connaître les caractéristiques de la prochaine console de Sony. Mais naturellement, il n’y a aucune donnée à ce stade (elles ne sont probablement même pas fixées). Ceci dit, des documents de Microsoft dévoilés dans le cadre du procès de la FTC ont révélé que la concurrente de Sony étudiait une conception à base d’APU Zen 6 / Navi 5 (ou ARM pour le CPU). Bon, étant donné la tournure des évènements pour les Xbox Series, nous nous garderons bien de toutes projections concernant Microsoft. Ceci dit, peu importe la machine, l’intégration d’un NPU, ou du moins d’accélérateurs IA au sein du SoC des consoles de prochaine génération, est une conjecture assez évidente.

La PS3 est sortie en novembre 2006 ; la PS4 et la PS5, le même mois de respectivement 2013 et 2020 ; pas besoin d’être Nostradamus pour entrevoir la suite de ce calendrier ; lequel, bien entendu, ne relève pas non plus d’une science exacte.