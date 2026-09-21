GeForce RTX 60 : faudra-t-il patienter jusqu’en 2028 ?

Il faudrait patienter encore de nombreux mois avant de voir débarquer les prochaines GeForce. Les RTX 60, qui seront en principe basées sur l’architecture Rubin, ne débouleraient finalement pas avant 2028. Le leaker Kepler_L2 avait formulé cette prédiction la semaine dernière. Elle vient d’être confortée par une autre source bien connue du milieu, Kopite7kimi.

Priorité aux cGPU

Reprenons au début. Il y a quelques jours, Kepler_L2 indiquait que pratiquement tous les GPU des prochaines générations d’AMD et NVIDIA étaient envisagés pour 2028. La seule exception au calendrier était une référence AT2 chez les rouges dont nous reparlerons un peu plus loin.

Kopite7kimi est venu renforcer cette hypothèse. Si, en début d’année, le leaker avait suggéré une arrivée des GPU gaming de NVIDIA au second semestre 2027, il affirme désormais que cette génération sera finalement pour 2028. Précisons que cette génération basée sur Rubin est désignée sous des références GR20x ; elle doit en principe donner naissance aux futures GeForce RTX 60. Ceci dit, NVIDIA n’a encore rien officialisé. Nom commercial, caractéristiques techniques et dates de lancement restent de pures conjectures.

GPU Architecture SM Taille du die Transistors Références GR202 Rubin À déterminer À déterminer À déterminer RTX 6090 GR203 Rubin À déterminer À déterminer À déterminer RTX 6080 GR205 Rubin À déterminer À déterminer À déterminer RTX 6070 GR206 Rubin À déterminer À déterminer À déterminer RTX 6060 GR207 Rubin À déterminer À déterminer À déterminer RTX 6050 GB202 Blackwell 192 750 mm² 92,2 Md RTX 5090(D) GB203 Blackwell 84 378 mm² 45,6 Md RTX 5080/5070 Ti GB205 Blackwell 50 263 mm² 31,0 Md RTX 5070 GB206 Blackwell 36 155 mm² 16,9 Md RTX 5060 Ti/5060 GB207 Blackwell 20 181 mm² 21,9 Md RTX 5050 AD102 Ada Lovelace 144 608 mm² 76,3 Md RTX 4090(D) AD103 Ada Lovelace 80 379 mm² 45,9 Md RTX 4080(S)/4070 Ti Super AD104 Ada Lovelace 60 295 mm² 35,8 Md RTX 4070(S)/Ti AD106 Ada Lovelace 36 188 mm² 22,9 Md RTX 4060 Ti AD107 Ada Lovelace 24 159 mm² 18,9 Md RTX 4060

Quoi qu’il en soit, le leaker prétend désormais que ce sera pour 2028. Paradoxalement, dans son post sur X, il précise également vouloir se concentrer, à l’avenir, sur les informations dont il est davantage certain. Décision à laquelle nous ne pouvons que souscrire ; fut un temps où ce divulgateur avait la fâcheuse manie de multiplier les prédictions, au point de nous faire sérieusement douter de la fiabilité de ses indiscrétions.

I hope Jensen can see everyone's passion and launch new products for gaming as soon as possible. Unfortunately, GR20x is a product from 2028. That means they have postponed again. ???????????? I will try to minimize updates until there is definite news. (Lessons learned) — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 21, 2026

Toujours est-il que ces prédiction se font dans le contexte que vous connaissez pour le marché de la mémoire. La demande liée à l’intelligence artificielle exerce une forte pression sur les capacités de production et contraint l’offre. Dans de telles conditions, les GPU gaming sont passés au second plan.

Pour les joueurs avides de nouvelles cartes graphiques, les GeForce RTX 50 SUPER incarneront peut-être une étape intermédiaire. Contrairement aux déclinaisons grand public Rubin, pour lesquelles NVIDIA n’a possiblement jamais rien décidé, de nombreux indices laissent à penser que la sortie des versions SUPER des cartes Blackwell a bien été ajournée à plusieurs reprises. Seulement à ce jour, rien ne permet non plus plus d’affirmer que de telles cartes sortiront. D’autant plus lorsque l’on sait qu’une rallonge de VRAM est leur principal atout. Par ailleurs, gageons que tout le tintamarre autour du DLSS 5, pour le moment exclusif aux RTX 50, n’a pas manqué de redonner un coup de projecteur à cette gamme (laquelle n’en avait de toute façon guère besoin).

Pour revenir à L2-Kepler et au GPU AT2, il faut remonter à août 2025. À l’époque, l’individu s’était amusé à conjecturer les caractéristiques de la série de GPU RDNA 5. L’AT2 impliquait 40 unités de calcul. Il ne constituait pas le vaisseau amiral, mais son second.

GPU Blocs de shaders (SA) Moteurs de shaders (SE) Unités de calcul (CU) Contrôleurs mémoire (UMC) GPU AT0 8 16 (2 par SA) 96 (6 par SE) 16 (32 bits ?) GPU AT2 4 8 (2 par SA) 40 (5 par SE) 6 (32 bits ?) GPU AT3 2 4 (2 par SA) 24 (6 par SE) 8 (16 bits ?) GPU AT4 1 2 (2 par SA) 12 (6 par SE) 4 (16 bits ?)

Plus récemment, à savoir mardi dernier, L2-Kepler a reparlé de l'AT2. Il entrevoit un lancement de cartes basées sur ce GPU en 2027 et celui du gros des troupes RDNA 5 l’année suivante.