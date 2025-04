AMD passe au 2 nm et ouvre la voie à Zen 6

AMD s’offre une première mondiale : un CCD en 2 nm signé TSMC. Il ne s’agit pas du cœur d’un Ryzen, mais d’un processeur EPYC Venice — nom de code de la sixième génération de puces pour centres de données.

Les EPYC actuellement en circulation sont les Turin (série EPYC 9005). Ils se déclinent en version Embedded depuis mars 2025. Comme les Ryzen 9000, ils reposent sur l’architecture Zen 5.

Dans son communiqué, AMD précise que ce « processeur EPYC de nouvelle génération, nom de code Venice, est le premier produit HPC de l’industrie à avoir franchi les étapes de production et de validation sur le procédé 2 nm (N2) de TSMC ».

Le lancement officiel est prévu pour 2026. AMD ne précise pas encore l’architecture CPU embarquée, mais tout indique qu’il s’agira de Zen 6 — une évolution qui pourrait, côté grand public, faire grimper le nombre de cœurs sur les prochains Ryzen.

Le N2 marque une étape majeure : c’est le premier procédé de TSMC à intégrer des transistors gate-all-around (GAA). Il promet jusqu’à 35 % de gain énergétique, 15 % de performances en plus à puissance équivalente, et une densité de transistors accrue de 15 % par rapport au N3 (3 nm).

Ce n’est pas tout. AMD a également officialisé la production de ses EPYC de 5e génération en 3 nm dans l’usine Fab 21 de TSMC, en Arizona. Une décision en ligne avec les efforts de relocalisation industrielle observés également du côté de NVIDIA.

Lisa Su résume :

✅ Our next-gen EPYC processor, codenamed “Venice,” is the first HPC product in the industry to be taped out and brought up on the TSMC advanced #2nm (N2) process technology.