Le rÃ©gime mÃ©moire de la Radeon RX 9050 4 Go la rend toute flagada

Fin juillet, nous avions apprÃ©ciÃ© les performances de Radeon RX 9050 avec 8 Go de VRAM. La plus frÃªle des cartes graphiques RDNA 4 faisait plutÃ´t bonne figure au regard de sa puissance trÃ¨s modeste. En cette mi-septembre, sa petite sÅ“ur bloquÃ©e Ã 4 Go de VRAM est passÃ©e au banc dâ€™essai. Sans grande surprise, sa dÃ©ficience de mÃ©moire vidÃ©o dÃ©diÃ©e la plombe.

Une bonne raison de fermer les frontiÃ¨res !

Le titre de la vidÃ©o de Hardware Unboxed est suffisamment explicite : AMD Scams Gamers, Their Dodgiest GPU Ever. Une accusation qui peut se traduire par AMD arnaque les joueurs avec son GPU le plus foireux Ã ce jour.

Pour mettre la main sur cette rÃ©fÃ©rence, qui, contrairement Ã celle dotÃ©e de 8 Go, est chasse gardÃ©e des systÃ¨mes OEM, les membres de la chaÃ®ne ont dÃ» rÃ©cupÃ©rer un PC complet CyberPowerPC. Celui-ci abrite un Ryzen 5 5500 et seulement 8 Go de DDR4 en simple canal. Une configuration loin dâ€™Ãªtre idÃ©ale pour mesurer les performances dâ€™une carte graphique, bien sÃ»r, mais difficile de faire autrement avec une rÃ©fÃ©rence rÃ©servÃ©e aux OEM. Et par dÃ©finition, cette RX 9050 4 Go a Ã©tÃ© conÃ§ue pour fonctionner avec les autres composants de la machine au sein de laquelle elle est vendue. Elle nâ€™a donc pas vraiment vocation Ã sâ€™accoquiner avec un Ryzen 9 9950X3D.

Les deux dÃ©clinaisons exploitent le mÃªme GPU, Ã savoir le Navi 44, avec 16 unitÃ©s de calcul, soit 1 024 processeurs de flux. La frÃ©quence Boost est fixÃ©e Ã 2,6 GHz. Câ€™est du cÃ´tÃ© de la mÃ©moire que les choses se gÃ¢tent sÃ©rieusement. La RX 9050 8 Go embarque de la GDDR6 Ã 18 Gbit/s sur un bus 128 bits, pour une bande passante de 288 Go/s. La version 4 Go divise tout cela par deux : 4 Go de GDDR6 sur un bus 64 bits, avec seulement 144 Go/s de bande passante. Son Infinity Cache passe Ã©galement de 32 Ã 16 Mo.

Les consÃ©quences se mesurent directement dans les jeux. Sur les 18 titres testÃ©s par Hardware Unboxed en 1080p avec les rÃ©glages faibles, la Radeon RX 9050 4 Go atteint 78 images par seconde en moyenne, contre 107 IPS pour le modÃ¨le 8 Go. Ce dernier est ainsi 37 % plus rapide. MÃªme en abaissant encore les rÃ©glages au minimum, lâ€™Ã©cart reste consÃ©quent, avec respectivement 111 et 147 IPS, soit environ 32 % de diffÃ©rence.

La chaÃ®ne Toasty Bros propose aussi un aperÃ§u de la RX 9050, sans toutefois confronter les deux modÃ¨les. La sÃ©quence montre simplement comment la carte gÃ¨re des jeux comme Apex Legends ou Forza Horizon 6. Initialement, elle loge dans le PC susmentionnÃ©. Elle est ensuite transplantÃ©e sur une plateforme de test Ã©quipÃ©e dâ€™un Ryzen 5 9600X et de 32 Go de DDR5. Ces nouveaux compagnons amÃ©liorent certains de ses rÃ©sultats, mais ne font pas non plus de miracles.

En thÃ©orie, les Radeon RX 9050 ciblent des pays dâ€™Asie-Pacifique, dâ€™AmÃ©rique latine et le Japon. Les clients europÃ©ens et nord-amÃ©ricains sont donc censÃ©s Ãªtre Ã©pargnÃ©s, en tout cas pour le moment. NÃ©anmoins, les frontiÃ¨res Ã©tant permÃ©ables, rien ne dit que ce verrou gÃ©ographique ne sautera pas Ã terme. Lorsque cela se produira, vous avez compris que si la version avec 8 Go peut convenir Ã certains usages, celle de 4 Go est par contre Ã fuir. HÃ©las, sur le papier, les deux frangines portent le mÃªme nom.