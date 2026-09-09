La Radeon RX 9070 XT, nouvelle reine des Radeon sur Steam ? Reine, oui, nouvelle, non

Pour une raison qui nous Ã©chappe, la nouvelle du jour concerne la Radeon RX 9070 XT. Elle se serait imposÃ©e comme la carte graphique dÃ©diÃ©e dâ€™AMD la plus populaire sur Steam. Ce nâ€™est pas intrinsÃ¨quement faux : cette rÃ©fÃ©rence est effectivement la plus reprÃ©sentÃ©e des rouges sur la plateforme de Valve. Mais comme le met bien en Ã©vidence la capture prÃ©sente dans lâ€™article de VideoCardz que beaucoup ont pourtant repris quasiment mot pour mot, ce statut nâ€™est en rien nouveau. Il remonte Ã mai, mois durant lequel Steam sâ€™est enfin mis Ã discriminer les cartes graphiques RDNA 4 les unes des autres (ainsi que dâ€™autres rÃ©fÃ©rences dâ€™AMD plus anciennes, Ã lâ€™image de la Radeon RX 7600). Alors dâ€™accord, nous chipotons, mais la prÃ©cision a son importance, surtout quand lâ€™information est prÃ©sentÃ©e comme une nouveautÃ© et qu'elle constitue le principal motif de lâ€™article.

La RX 9070 mal placÃ©e

La publication originale stipule donc que la Radeon RX 9070 XT dÃ©trÃ´ne dÃ©sormais la Radeon RX 6600. En effet, mais câ€™est le cas depuis son recensement dÃ©but juin. Avec 1,33 %, elle a directement supplantÃ© une RX 6600 alors Ã 0,9 %. Depuis, les parts de cette derniÃ¨re se sont un peu Ã©rodÃ©es. Elles sont descendues Ã 0,83 % dans la derniÃ¨re enquÃªte (qui porte donc sur le mois dâ€™aoÃ»t). Ã€ lâ€™inverse, la championne RDNA 4 a progressÃ© Ã 1,46 %.

La Radeon RX 9070 XT devient... ah bon !

Il est d'ailleurs possible que la solution RDNA 2 rÃ©trograde trÃ¨s bientÃ´t Ã la troisiÃ¨me place. Elle a la Radeon RX 9060 XT sur les talons (0,8 %). Une rÃ©fÃ©rence elle aussi listÃ©e depuis dÃ©but juin.

En revanche, la situation est moins flatteuse pour la Radeon RX 9070. Celle-ci fut la premiÃ¨re de sa gÃ©nÃ©ration Ã Ã©merger sur Steam. Câ€™Ã©tait fin 2025, avec 0,22 %. Depuis, elle oscille autour de 0,2 %. Ã€ lâ€™Ã©vidence, elle suscite donc moins dâ€™intÃ©rÃªt que les deux cartes qui lâ€™encadrent. Sans doute le dÃ©savantage d'incarner le choix du cul entre deux chaises si vous nous autorisez l'expression.

Dans tous les cas, la Radeon RX 9070 XT nâ€™a pas vraiment de quoi frimer. PremiÃ¨re Radeon dÃ©diÃ©e certes, mais 24e du classement des cartes graphiques en matiÃ¨re de popularitÃ© sur la plateforme. Et certainement derriÃ¨re des iGPU rÃ©unis gÃ©nÃ©riquement sous la banniÃ¨re AMD Radeon Graphics.

Sinon, peu de changements (enfin, vous aurez compris que celui qui prÃ©cÃ¨de n'en est pas un non plus). La GeForce RTX 3060 reste en tÃªte, devant les RTX 4060 Laptop et RTX 5070. Soulignons toute de mÃªme la poussÃ©e de la RTX 5060 Laptop. Elle progresse de 0,47 point en un mois.

CÃ´tÃ© CPU, pas d'Ã©volutions majeures. La tendance dâ€™AMD Ã grignoter les parts dâ€™Intel est toujours observable. Enfin, si le panorama global assoit la prÃ©dominance des CPU 8 cÅ“urs pour les raisons que nous avons Ã©voquÃ©es dans le prÃ©cÃ©dent article consacrÃ© Ã ces enquÃªtes, les CPU 6 cÅ“urs restent leaders sous Windows. Sans doute plus pour longtemps, puisquâ€™ils perdent 0,2 point quand les autres en gagnent 0,21. Ces actualisations ramÃ¨nent les parts respectives Ã 28,23 % et 27,95 %.