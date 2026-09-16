Le Ryzen 5 5500F se frotte à d’autres Ryzen AM4 dans quelques jeux

Il y a quelques jours, AMD a enrichi son catalogue AM4 en y ajoutant le Ryzen 5 5500F. Quelques comparaisons disponibles sur la chaîne RandomGaminginHD nous apportent un premier aperçu de ses prestations vidéoludiques.

Zen 3 et même Zen 2 de retour sur scène

En préambule, rappelons que cette puce est plutôt insolite. Elle n’est pas au Ryzen 5 5500 ce que le Ryzen 5 5600F est au Ryzen 5 5600, à savoir une déclinaison un peu moins performante. Tandis que le Ryzen 5 5500 est une puce monolithique basée sur du silicium Cezanne, le 5500F est un Vermeer qui bénéficie d’une conception en chiplets. Il est toutefois un peu mutilé : comprenez qu’il se contente de 16 Mo de cache L3, là où les puces de son rang disposent normalement de 32 Mo. Pour des raisons de conception évidentes, il conserve par contre la prise en charge du PCIe 4.0, là où le 5500, qui descend des APU Ryzen 5000G, reste bloqué au PCIe 3.0. En outre, du côté des fréquences, le Ryzen 5 5500F booste plus ardemment que son frère de numéro.

Caractéristique Ryzen 5 5500F Ryzen 5 5500 Architecture Zen 3 Zen 3 Nom de code Vermeer Cezanne Cœurs / threads 6 / 12 6 / 12 Fréquence de base 3,0 GHz 3,6 GHz Boost maximal 4,4 GHz 4,2 GHz Cache L2 3 Mo 3 Mo Cache L3 16 Mo 16 Mo TDP 65 W 65 W Configuration du die 1 CCD + 1 I/O Die 1 die Socket AM4 AM4 PCIe PCIe 4.0 PCIe 3.0 Lignes PCIe natives 24 / 20 utilisables 24 / 20 utilisables Mémoire Jusqu'à 128 de DDR4-3200 Jusqu'à 128 de DDR4-3200 iGPU Aucun, carte graphique dédiée requise Aucun, carte graphique dédiée requise Date de lancement Septembre 2026 Avril 2022

Dans une première vidéo, RandomGaminginHD a confronté les deux processeurs avec une Radeon RX 9060 XT 16 Go, 16 Go de DDR4-3200 et une carte mère B550, le tout en 1080p. La moyenne pour les sept jeux testés s’établit à +7,3 % en faveur du Ryzen 5 5500F. Naturellement, plus la charge repose sur le GPU, moins l’écart entre les deux processeurs est grand. C’est particulièrement visible dans FH6 et RDR 2. Par contre, Battlefield 6, sûrement le titre du panel le plus exigeant côté CPU, affiche le plus gros écart. Le Ryzen 5 5500F bat son rival de 16 %.

Jeu, 1080p Ryzen 5 5500F (moyenne IPS) Ryzen 5 5500 (moyenne IPS) Écart Battlefield 6 106,9 92,1 16,1 % Cyberpunk 2077 80,2 72,3 10,9 % GTA V: Enhanced 95,9 88,1 8,9 % Counter-Strike 2 200,5 185,6 8 % Red Dead Redemption 2 115,3 111,1 3,8 % Crimson Desert 69,9 67,4 3,7 % Forza Horizon 6 90,8 91,2 -0,4 % Moyenne 108,5 101,1 7,3 %

Précisons que la Radeon RX 9060 XT 16 Go, qui est en PCIe 5.0 x16, n’est a priori pas limitée par une interface PCIe 3.0 x16.

La même source a ensuite confronté le Ryzen 5 5500F au Ryzen 5 3600. Sur d’autres jeux et avec un autre GPU, à savoir la GeForce RTX 5070 Ti. Et dire qu’il y a quelques années, on s’interrogeait sur la pertinence d’associer cet emblématique processeur à une GeForce RTX 3080.

Jeu, 1080p Ryzen 5 5500F (moyenne IPS) Ryzen 5 5500 (moyenne IPS) Écart Baldur’s Gate 3 86,9 79,1 9,9 % Counter-Strike 2 198 185,7 6,6 % GTA V: Enhanced 96,9 87,3 11 % Marvel Rivals 94,2 89,5 5,3 % Cyberpunk 2077 78,8 67,6 16,6 % Battlefield 6 98,9 93,7 5,5 % Moyenne 109 100,5 8,4 %

Avouons notre méconnaissance de cette chaîne. Mais aux dires de certains,, les tests qu'elle propose ne sont pas toujours irréprochables. L’idéal est toujours de croiser les sources, mais en l’absence d’autres données pour le moment, c’est mieux que rien. Terminons en précisant que ce Ryzen 5 5500F est désormais disponible. Vous le trouvez à 109 euros chez TopAchat, soit 10 euros de plus que le Ryzen 5 5500.