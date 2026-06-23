Samsung dévoile ses premiers modules UFS 5.0, taillés pour l’IA locale

Samsung a présenté sa première solution de stockage UFS 5.0 (Universal Flash Storage), donc destinée aux appareils mobiles de nouvelle génération. L’entreprise la présente explicitement comme un composant clé des services d’IA exécutés localement sur les appareils mobiles. Elle affirme qu’elle permettra aux utilisateurs de ces terminaux de « profiter d’une latence nettement réduite et de temps de réponse plus rapides lors de l’exécution de grands modèles de langage (LLM) dans des environnements d’IA exécutés directement sur l’appareil (on-device AI) ».

Plus rapide et plus compacte

Côté débits, cette UFS 5.0 de Samsung est conforme au standard officialisé par le JEDEC l’an dernier. Elle peut atteindre 10,8 Go/s en lecture séquentielle (et jusqu’à 9,5 Go/s en écriture séquentielle). Pour la comparaison avec les normes précédentes, référez-vous au tableau ci-dessous ; vous en trouverez un qui remonte à l’UFS 1.0 dans l’article précité.

Version UFS Introduction Interface Débits UFS 3.1 2020 MIPI M-PHY 4.1, UniPro 1.8 Samsung eUFS 3.1 : jusqu’à 2,1 Go/s en lecture, 1,2 Go/s en écriture UFS 4.0 2022 MIPI M-PHY 5.0, UniPro 2.0 Samsung UFS 4.0 : jusqu’à 4,2 Go/s en lecture, 2,8 Go/s en écriture UFS 4.1 2025 MIPI M-PHY 5.0, UniPro 2.0 Samsung UFS 4.1 : environ 4,2 Go/s en lecture/écriture UFS 5.0 2026 MIPI M-PHY 6.0, UniPro 3.0 Samsung UFS 5.0 : jusqu’à 10,8 Go/s en lecture, 9,5 Go/s en écriture

Au-delà des performances, Samsung promet une amélioration de l’efficacité énergétique de plus de 40 % par rapport à l’UFS 4.1. La société attribue ce gain à des mécanismes de clock gating et de gestion multi-tensions, lesquels permettent de réduire l’énergie nécessaire au transfert d’un même volume de données. La puce se distingue également par son format réduit : elle mesure 7,5 x 13 x 0,9 mm et s’avère ainsi 16,7 % plus compacte que sa devancière. Un atout pour tous les appareils où chaque millimètre carré compte, qu’il s’agisse de smartphones ou de casques de réalité mixte ou virtuelle. Enfin, la rétrocompatibilité avec l’écosystème UFS 4.x est maintenue.

Samsung indique qu’elle lancera la production de masse de ses modules UFS 5.0 au quatrième trimestre de cette année, avec une gamme de capacités allant jusqu’à 1 To.