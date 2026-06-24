SteamOS : Valve vise les GPU Nvidia et le dual boot

Dans les commentaires de l'article consacré à la commercialisation de la Steam Machine, deux d'entre vous, le Ragoteur sans valve embusqué et Un champion du monde embusqué, ont manifesté leur intérêt pour un SteamOS compatible avec le matos NVIDIA. Dans une interview accordée à The Verge, Pierre-Loup Griffais, une figure bien connue de Valve, a indiqué que son équipe « collaborait très étroitement avec NVIDIA » afin d'assurer la prise en charge des GeForce par SteamOS.

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Pas cette année

Avec son prix supérieur à 1 000 euros et des stocks apparemment limités, la Steam Machine risque de ne contribuer que très modestement à l'essor de SteamOS. Valve a toutefois bien l'ambition de faire de son système d'exploitation une véritable alternative pour les joueurs qui assemblent leur propre machine de salon ou de bureau.

C'est ce qui ressort de l'entretien de Pierre-Loup Griffais. Le paragraphe complet est le suivant : « Griffais explique qu'une "équipe grandissante" travaille chez Valve sur la prise en charge des pilotes Nvidia dans SteamOS, ajoutant : "Nous collaborons très étroitement avec Nvidia." S'il précise que le support des GPU Nvidia risque de ne pas arriver cette année, il souligne également qu'"il s'agit clairement d'un sujet sur lequel nous travaillons en arrière-plan". »

Ce serait forcément une évolution importante pour un système actuellement pensé autour du Steam Deck et de son APU AMD. Sur Reddit, un certain SaperPL est parvenu récemment à faire fonctionner le système avec son Arc B580, mais au prix de nombreuses manipulations techniques peu accessibles au grand public.

Valve a de fait commencé à poser les premières pierres de cette ouverture. La récente mise à jour SteamOS 3.8.10 améliore déjà la compatibilité avec les plateformes AMD et Intel, en particulier pour les consoles portables animées par des Core. La concomitance avec la sortie des Arc G3 n'est sans doute pas anodine.

Selon la source, l'entreprise travaille également sur un installateur spécifique pour SteamOS. Celui-ci doit permettre de remplacer plus facilement un système existant par l'OS de Valve et pourrait, à terme, ouvrir la voie au dual boot. Si la fonctionnalité n'est pas encore disponible, Pierre-Loup Griffais laisse entendre qu'elle pourrait faire son apparition dans une future version.

En l'état, selon la dernière enquête sur le matériel de la plateforme de Valve, Windows reste incontournable sur le marché du jeu PC. Il totalise près de 94 % de parts de marché sur Steam, pour un ratio de l’ordre de 70/30 entre Windows 11 et Windows 10. Linux a bien progressé au cours des derniers mois et atteint désormais 3,99 % dans les statistiques de mai. La principale distribution est SteamOS Holo 64 bit avec 0,93 %, assez loin devant CachyOS 64 bit (0,53 %). Cette dynamique est donc largement liée au succès du Steam Deck. Quant à la prédominance des GeForce dans les desktops, inutile de la documenter (allez, 72,42 % dans l'enquête précitée).