SteamOS prÃªt Ã  libÃ©rer les consoles portables du joug de Windows

Ce n’était pas un secret étant donné que Pierre-Loup Griffais, un membre de Valve, était annoncé de longue date comme un invité de marque de la conférence de Lenovo. Mais la société éponyme a officialisé plusieurs machines. Dans le lot, une Lenovo Go S qui délaisse Windows 11 au profit de SteamOS.

La Legion Go S affranchie de Windows, mais pas seulement

Les nombreuses mises à jour et nouvelles déclinaisons de la console embarquent toutes un Ryzen Z2. Nous n’allons nous étendre sur leurs spécifications ici ; comme d’habitude, elles seront présentées dans un tableau en fin d’article.

Mais au-delà de l’APU, vous l’aurez compris, la principale information à retenir est que le Steam Deck ne sera plus la seule console sous SteamOS très prochainement. D’ailleurs, l’entreprise GPD a elle aussi fait part de sa volonté de proposer un Win 4 sous la bannière de de Valve.

Valve a apporté quelques précisions sur le déploiement dans un article titré De nouveaux horizons pour SteamOS au-delà de Steam Deck. Nous y apprenons ce qui précède, à savoir « l'annonce faite par Lenovo au CES 2025 au sujet de la série Lenovo Legion Go S : son modèle "Powered by SteamOS" [qui] est la première machine de jeu portable à sortir officiellement avec la licence SteamOS de Valve ». Mais surtout ceci : « Ce travail de prise en charge de la Lenovo Legion Go S améliorera d'ailleurs la compatibilité avec d'autres appareils portables. Avant la sortie de la Legion Go S, une version bêta de SteamOS sera publiée, qui devrait améliorer l'expérience utilisateur sur d'autres appareils portables. Tout un chacun pourra la télécharger et l'essayer. Et bien évidemment, la prise en charge sera étendue et l'expérience d'utilisation améliorée dans les versions à venir ». Puis, plus loin : « Valve a l'intention d'étendre la compatibilité de SteamOS avec davantage d'appareils à l'avenir ». Au moins, c’est clair. Rappelons tout de même que SteamOS est basé sur Linux et qu’il exploite la couche de compatibilité Proton pour faire fonctionner les jeux du catalogue Windows.

Cette annonce devrait faire plaisir aux amateurs de consoles portables, SteamOS ayant davantage les faveurs que Windows dans ce format. Hélas, Microsoft n’a certainement pas dit son dernier mot : un article de The Verge relate l’ambition de la firme de concocter un système d’exploitation spécifique à ces dispositifs en combinant « le meilleur de Xbox et de Windows ». Le résultat serait présenté d’ici quelques mois.