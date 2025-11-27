OneXPlayer invente l’hyperinflation programmée : +200 $ dans 96 heures

Ce n’est peut-être qu’une vile manœuvre commerciale, mais OneXPlayer a annoncé que sa OneXFly APEX — une des rares consoles portables embarquant un processeur Strix Halo — verrait son prix grimper de 200 dollars d’ici 96 heures. L’entreprise invoque la hausse des coûts de la mémoire et des SSD pour justifier cette inflation express.

96 heures chrono

Certes, le prix des composants flambe actuellement, mais le timing interroge. La machine n’a été tarifée que le 5 novembre ; les précommandes n’ont ouvert que le 9 ; et les expéditions ne débuteront qu’en janvier. Surtout, en principe, répercuter une hausse dépend moins d'une horloge que des stocks.

Or, d’après sa propre communication, les stocks sont déjà entièrement alloués et donc vides ; l’argument temporel devient encore plus étrange. Imaginons qu’un million de commandes (ce qui n’arriverait évidemment jamais pour un tel produit) soient passées dans les quatre prochains jours : l’entreprise serait incapable de les honorer sans racheter des composants plus chers. Dans une telle situation, fixer un quota précis aurait donc été infiniment plus crédible. Là, ça ressemble davantage à une technique marketing destinée à encourager l’achat compulsif.

Nonobstant, avec un ticket d’entrée à 1 399 dollars pour un modèle aircoolé sous Ryzen AI Max 385, 32 Go de RAM et SSD 1 To, et jusqu’à 2 299 dollars pour la version Ryzen AI Max+ 395 refroidie par liquide, la cible des acheteurs compulsifs se réduit tout de même drastiquement. Disons que cela concerne surtout les personnes pouvant claquer cette somme « pour le plaisir » sans compromettre leur budget de Noël — à moins de s’endetter pour une console portable. En passant, dans cette indéfectible volonté de vous informer sur tout, afin que vous puissiez briller en société quel que soit le sujet, sachez que les Français prévoient cette année une enveloppe moyenne de 491 euros pour l’opération Papa Noël Expédition 1 690 (valeur plus ou moins arbitraire, basée sur l’an 336 comme première édition et d’un Noël par an depuis) ; elle baisse de 6 euros par rapport à la précédente.

Une fois les 96 heures écoulées, toutes les configurations, sans exception, prendront donc 200 dollars en plein dans le tarif. Dans sa note explicative, OneXPlayer parle d’un stock initial déjà alloué, des prix des composants en forte augmentation… le tout menaçant la production, ce qui justifierait cette répercussion. L’entreprise prévient d’ailleurs qu’un deuxième, voire un troisième ajustement, ne sont pas à exclure.

Comme évoqué plus haut, difficile de comprendre pourquoi OneXPlayer se propose d'absorber pendant quatre jours un coût d'acquisition augmenté. Trois hypothèses : soit l’entreprise est d’une grande noblesse et considère que les trois ou quatre unités vendues d’ici là n’affecteront pas sa rentabilité ; soit elle se fait déjà une marge très confortable ; soit il s’agit d’une incitation commerciale bien déguisée. Dans tous les cas, ne nous dites pas que vous alliez craquer.