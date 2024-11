Tencent 3D One, la console portable dÃ©mesurÃ©e

Trouver un filon et le pressurer ; c’est le commandement qui guide bon nombre de comportements humains, et assurément la tendance qui régit le marché des consoles portables actuellement. Après la OneXFly F1 Pro et sa carte de « machine la plus puissante du moment », voici la Tencent 3D One : pour se démarquer, celle-ci miserait prosaïquement sur sa taille (ainsi que sur une fonctionnalité 2 en 1).

11 pouces pour une console

Tandis que la majorité des consoles portables actuelles possèdent une dalle de 7 ou 8 pouces, soit une diagonale comprise entre 17,7 cm et 20,3 cm (pour être précis, 7,4 pouces de diagonale pour le Steam Deck OLED — qu'il soit noir ou blanc — et 7 pouces pour l’Asus ROG Ally X pour se limiter à deux machines ; à notre connaissance, la palme revient à la Lenovo Legion GO et son affichage 8,8 pouces / 22,35 cm), la Tencent 3D One explore le 11 pouces, soit 27,9 centimètres. Autant dire que deux mains ne seraient pas de trop pour saisir l’engin. Avouons que par rapport au freluquet utilisé dans le spot publicitaire, la console paraît quelque peu démesurée.

L’écran proposerait une définition maximale de 2560 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Pour la mention 3D, deux hypothèses : certains, comme nous, entrevoient simplement une technologie de suivi oculaire ; d’autres, plutôt une 3D stéréoscopique type Nintendo 3DS.

Cette Tencent 3D One n’est qu’au stade expérimental pour le moment. À l’instar de la MSI Claw 8 AI+, elle miserait toutefois sur une puce Intel Lunar Lake, en l’occurrence le Core Ultra 7 258V (4 cœurs Lion Cove et 4 cœurs Skymont comme tous les Lunar, et iGPU Arc 140V). Le processeur collaborerait avec 32 Go de LPPDR5x-8533 ; un SSD de 1 To et une batterie à la capacité non spécifiée pour le moment mais apte à encaisser une charge de 100 W compléteraient l’ensemble.

En outre, comme rapporté en début d’article, Tencent présente sa création comme un produit « 2 en 1 ». Concrètement, à l’image des joycon de la Switch, les poignées seraient amovibles. Rien n’empêcherait donc de les retirer pour se servir de la Tencent 3D One en tant que tablette, ou écran d’appoint posé sur un support.

Les avocats de Nintendo déjà sur le dossier ?

L’une des grandes inconnues est bien sûr le poids d’un tel appareil. Aucune indication à ce sujet. Et pas de date de sortie non plus. Il est possible que Tencent prenne simplement la température et conditionne la suite aux réactions.