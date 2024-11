OneXFly F1 Pro : la console portable presque vendue au prix d’une F1 !

Elle s’est d’abord illustrée en se mesurant au singe en colère armé d’un bâton de Black Myth : Wukong, puis en se confrontant directement à l’Asus ROG Ally X, la console portable la plus performante jusqu’alors. Comme pressenti, la OneXFly F1 Pro se positionne définitivement comme un produit de niche, vendu à un tarif prohibitif.

De toute façon, elle n'est pas disponible chez nous

OneXPlayer a officiellement commencé à expédier sa machine hier. En dollars, les tarifs débutent à 1099 dollars (AMD AI 9 365 avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage) et atteignent 1699 dollars pour le meilleur modèle (AI 9 HX 370 avec 64 Go de RAM et 2 To de stockage). C’est forcément une comparaison impropre, mais ce sont des montants qui permettent d’obtenir un ordinateur portable déjà assez puissant. La facture reste cependant assez cohérente si l’on considère les Ryzen AI 300 exploités ; les laptops armés de ces puces sont également onéreux.

Quoi qu’il en soit, la OneXFly F1 Pro est certes un peu supérieure à la ROG Ally X, mais fait payer chèrement cet écart : dans cette devise, la machine d’Asus coûte 799 dollars. Bien sûr, Asus et OneXPlayer ne bénéficient pas tout à fait de la même pénétration de marché…

Nous ignorons les montants en euros. Amazon propose d’autres consoles OneXPlayer, et à chaque fois les prix sont élevés : environ 1500 euros pour une OneXPlayer X1 (équipée du Ryzen 7 8840U, modèle avec 32 Go de RAM et 2 To de stockage ; cette machine est affichée à 1089 dollars sur le site officiel de OneXPlayer), ou encore 785 euros pour un eGPU (OneXGPU) avec Radeon RX 7800M XT. Il n’est pas totalement inenvisageable que cette OneXFly F1 finisse au catalogue du détaillant d’ici quelques mois, mais il est probable qu’elle n'intéresse alors plus grand monde.

Bref, pour nous, Européens, cette OneXFly F1 Pro a surtout été un moyen d’avoir un aperçu des performances des Ryzen AI 300 dans un tel format. Les rares tests complets se limitent à Bilibili ; espérons que nous en aurons en anglais d'ici peu.

De toute manière, nous serons en mesure de goûter à ce combo Zen 5 / RDNA 3.5 dans des consoles portables d’ici quelques semaines par le biais des Ryzen Z2. Néanmoins, si le flagship présumé de cette gamme, le Ryzen Z2 Extreme, exploite bien un iGPU Radeon 890M selon les derniers leaks, pour la partie CPU, le nombre de cœurs ne dépasserait pas les 8 (contre 12 pour le Ryzen AI 9 HX 370, 10 pour le Ryzen AI 9 365). Cette réserve à l’esprit, la prochaine génération d'appareils Lenovo et Asus devrait offrir des spécifications similaires à cette OneXFly F1, mais avec une disponibilité garantie, et certainement des tarifs plus attractifs, dans nos contrées.