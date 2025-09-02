Avec sa Win 5, GPD invente la console portable filaire de poche

Depuis fin juillet, nous savons que GPD et AyaNeo préparent des consoles portables équipées de Ryzen Strix Halo. Toutes deux ambitionnent de proposer une déclinaison avec le plus redoutable de ces processeurs, le Ryzen AI Max+ 395. La conception finale de la machine de GPD reste sujette à caution à ce stade. Cependant, contrairement à celle d’AyaNeo, il est acquis qu’elle n’embarquera aucune batterie interne. Pour alimenter la bête, GamePad Digital prévoit, selon les schémas fournis, un système de fixation au dos de la console. Mais l’entreprise a également imaginé une autre approche.

GPD découvre le câble

Avec son CPU à 16 cœurs / 32 threads Zen 5 et son iGPU à 40 unités de calcul RDNA 3.5, le Ryzen susmentionné est, sur le papier, un candidat idéal pour jouer sans carte graphique dédiée avec une console portable. Mais avec son cTDP de 45 à 120 W, l’alimenter et le refroidir représente un défi certain dans ce format.

Pour sa Win 5, GPD a fait un choix jusqu’au-boutiste : libérer de l’espace à l’intérieur du châssis en n’y intégrant aucune batterie. Amovible, mais non optionnelle (contrairement à ce que nous avions précédemment écrit, un exemplaire sera finalement livré avec la console), celle-ci pourra être fixée à l’arrière, en mode excroissance. Afin de prémunir ses clients de « l’anxiété de la panne de batterie », la société recommande d’ores et déjà l’achat d’une seconde batterie. Cette solution de secours facilitera la permutation et évitera la hantise de tout joueur : être contraint de prendre une pause ! Dans tous les cas, cette conception impliquera a minima de mettre le système en veille prolongée ou de l’éteindre à chaque remplacement.

Néanmoins, vous en conviendrez, si placer la batterie au dos de la console, hors châssis, permet de la remplacer presque à la volée et facilite l’agencement interne pour les concepteurs, pour l’utilisateur, cette greffe ne réduit en rien le poids en main. Une vidéo mise en ligne il y a quelques heures dévoile le dernier éclair de génie de la marque : un câble d’extension d’alimentation pour la batterie. Cette rallonge doit permettre au joueur de glisser celle-ci dans sa poche plutôt que de l'installer au dos de la Win 5. Pour s’assurer que ce lien vital reste bien en place, GPD mise sur un système de fixation à vis afin que le câble ne se détache pas accidentellement. C’est sans conteste un prototype encore artisanal, mais l’idée générale est là.