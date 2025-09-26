OneXPlayer dÃ©fie AyaNeo et GPD avec sa console OneXfly Apex sous Ryzen AI Max+

AprÃ¨s AyaNeo et GPD, câ€™est au tour de OneXPlayer dâ€™annoncer une console portable sous Ryzen AI Max+ : la OneXfly Apex. Ã‰trangement, la marque nâ€™avait pas officialisÃ© cette machine lors de son OneXPlayer 2025 Fall Launch Event qui s'est tenu le 8 septembre dernier. Elle vient de le faire via une simple bande-annonce publiÃ©e sur les rÃ©seaux sociaux â€” câ€™est donc soit un effet dâ€™annonce volontaire, soit un ralliement rÃ©cent.

Des promesses, mais rien de trÃ¨s concret

La communucation est succincte. Elle se borne Ã renseigner quelques Ã©lÃ©ments marketing, tels que lâ€™Ã©cran 8 pouces de 120 Hz avec prise en charge du Variable Refresh Rate. Et bien entendu la prÃ©sence du Ryzen AI Max+ 395, alias le flagship de cette sÃ©rie Strix Halo. Pour mÃ©moire, cet APU est hypertrophiÃ© de cÅ“urs et de CU : 16 cÅ“urs Zen 5 sâ€™articulent avec 40 unitÃ©s de calcul RDNA 3.5 pour pousser un maximum dâ€™images par seconde. OneXPlayer prÃ©voit d'exploiter la bÃªte Ã son plein potentiel, via un TDP de 120 W. Le recours Ã un systÃ¨me de refroidissement liquide doit Ã©viter un coup de chaud Ã lâ€™athlÃ¨te. La vidÃ©o rÃ©vÃ¨le aussi que ce modÃ¨le prendra en charge les Mini SSD (des SSD PCIe 4.0 x2 au format propriÃ©taire BiWin).

???? OneXfly Apex is here!



âš¡ AMD Ryzen AI Max+ 395 flagship processor



???? 120W power unleashed with silent liquid cooling



???? 8" native landscape Â· 120Hz + VRR support



???? Adjustable multi-stage triggers



???? Harman-tuned dual speakers



???? The ultimate choice for hardcore gamers!â€¦ pic.twitter.com/CEeVdWxqyC â€” OneXPlayer_Official (@OnexPlayer_) September 26, 2025

Ã€ propos de la batterie, pas d'indication pour cette OneXfly Apex. Chez la concurrence, GPD a optÃ© pour batterie externe. La marque a dâ€™ailleurs poussÃ© le concept jusquâ€™au bout en imaginant la console portable filaire de poche. Notez que si notre confrÃ¨re de WCCFTech est dans le flou comme nous, celui de VideoCardz parle d'une batterie amovible de 85 Wh. Mais nous ignorons d'oÃ¹ il tient cette info ; il ne se donne pas la peine de l'indiquer.

Jusquâ€™ici, seule GPD a dÃ©voilÃ© la date de commercialisation et le prix de sa Win 5. Il Ã©tait question du 17 octobre et dâ€™un tarif avoisinant les 1 200 dollars pour la version armÃ©e du Ryzen AI Max 385. NÃ©anmoins, sur le site de GPD, on observe plutÃ´t un prix de 1 711,43 euros, pour une unique machine, en rupture de stock, et dont la sortie est dÃ©sormais fixÃ©e au 25 novembre.