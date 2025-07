NVIDIA commande 300 000 puces H20 Ã  TSMC face Ã  la forte demande chinoise

À la mi-juillet, NVIDIA a publiquement annoncé avoir reçu des autorisations rouvrant la voie aux expéditions de GPU H20 vers la Chine. Cette approbation s’est déjà matérialisée par une commande de 300 000 unités supplémentaires auprès de TSMC, selon Reuters.

Hopper a toujours le vent en poupe

Lors de sa visite à Pékin un peu plus tôt dans le mois, Jensen Huang s’était pourtant montré assez prudent. Il avait indiqué que la reprise de la production dépendrait du volume des commandes, tout en rappelant que relancer la chaîne d’approvisionnement prendrait du temps — environ neuf mois. En outre, Reuters précise que le département du Commerce n’a pas encore validé toutes les licences d’exportation pour les livraisons. Néanmoins, sûre de son fait, NVIDIA aurait pris les devants et invité ses clients chinois à fournir leurs prévisions de commande détaillées ainsi que des documents justificatifs. Aux dires du journal, ces mesures témoignent d’une chaîne de distribution plus encadrée qu’auparavant.

Pour contextualiser ces volumes, NVIDIA aurait écoulé environ un million de H20 au cours de l’année 2024. Cette nouvelle commande auprès de TSMC représenterait donc près d’un tiers de ce contingent annuel. Ajoutez à cela de précédentes fournées qui auraient déjà abouti à la confection de 600 000 ou 700 000 H20 au cours des derniers mois. À ce propos, à la suite de l’interdiction — temporaire — NVIDIA s'était lamentée d'un risque de dépréciation d’inventaire pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars, et d’un manque à gagner de l’ordre de 15 milliards.

Tous ces épisodes montrent que les produits de la firme restent très prisés en Chine et que l’appétit de ce marché ne faiblit pas. Y compris pour un H20 qui n’est pas le fleuron de ce que commercialise l’entreprise. C’est une puce sciemment limitée, moins performante que le H100, ou, à plus forte raison, que les dernières itérations Blacwkell. Il permet toutefois à NVIDIA de maintenir sa présence dans le pays, et ainsi d’éviter, ou a minima de retarder, un basculement massif vers des solutions concurrentes telles que celles proposées par Huawei.