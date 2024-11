Les Ryzen 9 9000X3D en janvier, avec une conception Ã  lâ€™ancienne

Le Ryzen 7 9800X3D fait le bonheur des joueurs (fortunés) depuis quelques semaines. C’est le seul représentant du genre sous architecture Zen 5 pour l’instant, mais pas besoin d’être un leaker particulièrement bien informé ou un grand clairvoyant pour envisager la sortie de Ryzen 9 d’ici peu. Hoang Anh Phu, une source très fiable lorsqu’il s’agit d’AMD, a livré deux informations en lien avec ces puces ;: l’une a trait à leur date de sortie, l’autre à leur conception.

Ryzen 9 9000X3D : 3D V-Cache de deuxième génération, mais répartition à l'ancienne

Selon le divulgateur précité, ces puces X3D à 12 et 16 cœurs Zen 5 seront commercialisées avant la fin du mois de janvier. C’est une spéculation cohérente avec celle faisant état d’une officialisation à l’occasion du CES 2025 (début janvier). En outre, sachant qu’Intel va également sortir des Arrow Lake-S à 65 W et 35 W de PBP dans ces eaux-là, une réplique d’AMD au même moment serait assez cohérente (bien que naturellement, ces deux gammes ne ciblent pas du tout les mêmes budgets).

L’autre info, sans doute plus intéressante, est le maintien de la conception des précédent Ryzen 9. À savoir un 3D V-Cache installé sur un des deux CCD (Core Complex Die).

Same as last gen. — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) November 23, 2024

Cette particularité impliquera certainement le maintien d’algorithmes de planification des threads (les PPM — Provisioning File Driver — et POD — Performance Optimizer Driver) qui priorisent l’un ou l’autre CCD en fonction des charges de travail, dans la lignée des Ryzen 9 7000X3D.

Il faudra tout de même consédirer dans quelle mesure les cœurs CPU présents dans le CCD dépourvu de cache 3D s’avèrent plus véloces que leurs homologues. Pour cette génération Ryzen 9000, AMD vante une conception 3D V-Cache de deuxième génération qui inverse l’empilement CCD / cache L3 afin d’optimiser le refroidissement, et ainsi garantir des fréquences plus élevées. Ceci dit, un CCD « nu » doit toujours être en mesure de monter à des fréquences supérieures (le Ryzen 7 9700X booste à 300 MHz de plus que le Ryzen 7 9800X3D).

Processeur Cœurs CPU Fréquence Boost L2+L3+3D V-Cache TDP Ryzen 9 9950X3D 16x Zen5 À déterminer 144 Mo ? Ryzen 9 9950X 16x Zen5 5,7 GHz 80 Mo 170W Ryzen 9 9900X3D 12x Zen5 À déterminer 140 Mo ? Ryzen 9 9900X 12x Zen5 5,6 GHz 76 Mo 120W Ryzen 7 9800X3D ; 8x Zen5 5,2 GHz 104 Mo 120W Ryzen 7 9700X 8x Zen5 5,5 GHz 40 Mo 65W Ryzen 5 9600X 6x Zen5 5,4 GHz 38 Mo 65W

Ryzen Turbo Mode, késako ?

Profitons de cet article pour glisser quelques mots à propos du Ryzen Turbo Mode, proposé pour les Ryzen 9000 et 7000 (pas seulement les versions X3D). Il est censé améliorer les performances dans les jeux via diverses optimisations : jusqu'à la désactivation d'un CCD (pour les Ryzen 9 uniquement) et du SMT (simultaneous multithreading). La chaîne YouTube Hardware Canucks propose une vidéo instructive sur cette fonctionnalité.