Exception faite de la Nintendo Switch, les consoles portables restent un marché de niche

Voilà déjà trois ans que Valve a lancé son Steam Deck. Pour marquer cet anniversaire, le site The Verge a commandé une étude de marché à IDC. Verdict : en matière de ventes, la console portable de Valve domine largement la concurrence. En revanche, elle régente un marché encore confidentiel.

Jouer au Steam Deck les pieds dans son bain à remous, nouvel idéal de vie ?

Le Steam Deck est le gros poisson d'une petite mare

Depuis la sortie de la Nintendo Switch en 2017, puis l’arrivée du Steam Deck en 2022, les consoles portables pullulent. Ce boom est aussi en partie dû aux progrès des APU, lesquels offrent des performances de plus en plus convaincantes. Des systèmes comme la Lenovo Legion Go, l’Asus ROG Ally ou encore le MSI Claw semblent d’ailleurs déjà engagés dans une course annuelle au renouvellement, suivant la logique de surconsommation qui régit le marché des smartphones. À cela s’ajoutent des dizaines de machines signées GPD, Ayaneo et OneXPlayer, pour une offre pléthorique. Du moins, en matière de modèles commercialisés.

Pour son étude, IDC s’est borné à quatre machines : le Steam Deck, l’Asus ROG Ally, le MSI Claw et le Lenovo Legion Go. Le cabinet a donc exclu celles de GPD, Ayaneo et OneXPlayer. La source argue qu’en se fiant à la popularité de leurs campagnes Indiegogo, leur part est sans doute marginale.

Cette absence à l’esprit, les estimations des ventes totales des quatre consoles susmentionnées entre 2022 et 2024 avoisinent les 6 millions (5 972 000 précisément). Lewis Ward, membre d’IDC, précise que toutes les livraisons de 2022 impliquent le Steam Deck ; que la machine de Valve représente 50 % des ventes de 2023 et 48 % de celles de 2024. En d’autres termes, Valve a déjà vendu au moins 3,7 millions d'exemplaires.

Année 2022 2023 2024 2025 (Estimation) Ventes 1 620 000 2 867 000 1 485 000 1 926 000

Comparés aux 149 millions de ventes de la Switch, ou aux 73 millions de PS5 (données VGChartz), ces chiffres restent très modestes (même en prenant en compte les différentes temporalités). Il n’est naturellement guère pertinent de comparer une console de salon à une console portable. Mais pour nous restreindre à la Switch — qui est les deux à la fois —, les données d’IDC atténuent les affirmations de ceux qui remettent en question les prévisions optimistes de ventes pour la Switch 2 ; de ceux qui estiment que cette génération, officialisée par Nintendo le mois dernier, fera face à une concurrence plus rude que son aînée.

Admettons juste que les Steam Deck et compagnie n’ont pas grand-chose à voir avec l’hybride de Nintendo. Celle-ci est avant tout une console familiale, conviviale, permettant de jouer à plusieurs localement. Elle est proposée par une entreprise mondialement connue, qui commercialise des consoles depuis presque cinquante ans, et qui exploite des licences fortes et exclusives. En outre, la Switch a droit à son rayon dans presque tous les supermarchés. Elle se montre régulièrement à travers des publicités à la télé.

À l’inverse, les consoles purement portables s’adressent à un public plus restreint, composé essentiellement de joueurs aguerris et de passionnés de technologie. Faites un test dans votre entourage : qui, en dehors des adeptes de Steam ou des technophiles, a déjà entendu parler du Steam Deck ?

Interrogé par The Verge, Frank Azor, responsable marketing d'AMD pour les jeux, a forcément une vision plus optimiste. Il voit dans ces chiffres un signal très encourageant : « Je pense que c'est incroyable. Cela n'existait pas il y a trois ans ; nous sommes partis de rien, de zéro, pour créer une catégorie incrémentale de plusieurs millions d'unités ». Nous verrons si l’avenir lui donne raison. Soulignons qu’il passe sous silence le fait que les données pour 2024 et les prédictions pour 2025 sont inférieures aux ventes de 2023. Cela dit, sur un marché aussi jeune, il pourrait s’agir de fluctuations passagères et insignifiantes plutôt que l'indice que le marché s'essouffle.

Notre confrère fait un parallèle avec les lunettes connectées Ray-Bans de Meta. Vendues à 2 millions d’exemplaires entre octobre 2023 et février 2025, elles pourraient atteindre les 10 millions de ventes annuelles, selon leur fabricant. Pour autant, il souligne que Best Buy regorge de consoles portables d’occasion. Nous avons fait un tour sur leboncoin pour constater que dans l’Hexagone aussi, il n’est pas difficile de trouver des Steam Deck ou des ROG Ally d’occasion (avec respectivement 453 et 199 annonces dans toute la France). Un signe que les clients regrettent leur achat ? Impossible à dire sur une base aussi légère.

Quoi qu’il en soit, le Steam Deck actuel reste limité pour faire tourner certains jeux AAA dans des conditions optimales. Valve a cependant confirmé qu’aucune révision équipée d’un Ryzen Z2 ne sortirait en 2025. Il faudra donc patienter encore un moment avant de voir une version plus performante. Nonobstant, quand une édition armée d’un APU plus costaud débarquera, il y aura alors des jeux encore plus exigeants — bref, c’est une boucle sans fin.

Ceci dit, comme l’a confirmé le succès de la Switch, ou — c’est le propos même de ce papier — du Steam Deck face à des machines semblables mais plus performantes, la puissance brute ne conditionne pas le triomphe. L’écosystème SteamOS, le programme de certification des jeux et enfin une tarification assez attractive expliquent à l’évidence la suprématie de la console de Valve face aux modèles de Lenovo (qui propose une Legion Go S sous SteamOS depuis peu), MSI et Asus.