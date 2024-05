L’Asus ROG Ally X va envoyer du lourd : 24 Go de LPPDR5X-7500 et capacité de batterie doublée

L’Asus ROG Ally X va envoyer du lourd : 24 Go de LPPDR5X-7500 et capacité de batterie doublée

À l’occasion du Computex qui se déroulera du 4 au 7 juin prochain, Asus présentera une nouvelle version de sa console ROG Ally affublée du suffixe X. Cette mouture promet une autonomie accrue grâce à sa mémoire de plus grande capacité. En outre, elle embarque plus de mémoire vive que le modèle existant.

Les spéculations au sujet de l’Asus ROG Ally X vont bon train depuis quelques semaines. Le site VideoCardz y a coupé court en publiant les informations (connues, mais sous embargo).

Jouer dans le noir, pas top pour les yeux

Davantage de RAM, et une meilleure autonomie en perspective

Contrairement à la MSI Claw qui embarque un Meteor Lake, la machine d’Asus possède un processeur Ryzen, un Z1 / Z1 Extreme selon la version. Pas de changement de ce côté pour le modèle X, toutefois proposé exclusivement avec le Z1 Extreme. Rappelons que cette puce associe 8 cœurs Zen 4 et 12 unités de calcul RDNA 3.

L’écran reste identique au précédent. Asus conserve une dalle de 7 pouces Full HD à 120 Hz.

Les deux améliorations sont à chercher du côté de la RAM et de la batterie. Cette version de la console portable hérite de 24 Go de LPPDR5X-7500. Son aïeule possède 16 Go de LPPDR5X-6400. La nouvelle mouture propose donc à la fois plus de quantité et un débit accru ; bande passante qui devrait se faire ressentir sur les performances du GPU.

La faible autonomie était l’un des principaux reproches adressés à l’Asus ROG Ally (entre une heure et deux heures grand maximum selon le mode de performance choisi). Pour tenter d’y remédier, l’entreprise a décidé de doubler la capacité de la batterie ; elle passe de 40 Wh à 80 Wh.

Pour finir, la source évoque une prise de poids de 70 grammes, une console légèrement plus épaisse (36,9 mm contre 32,4 mm). En outre, le port pour ROG XG Mobile (GPU externe) cède sa place à un USB4 Type-C.

Le prix n’a pas été communiqué pour le moment. Actuellement, sur Amazon, l’Asus ROG Ally coûte 565 euros tandis que la version Extreme fait monter la facture à 657 euros.