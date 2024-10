Core Ultra 9 285K : roi du single-thread, bouffon du multi-thread

Vous êtes forcément au courant, ce mois d’octobre doit marquer le lancement des nouveaux Core desktop d’Intel, à savoir les Arrow Lake-S : sauf changement de dernière minute, l’entreprise présentera ses Core Ultra 200K le 10 octobre en vue d’une commercialisation à partir du 24. Ces processeurs ont régulièrement fait des apparitions dans des benchmarks au cours des dernières semaines. Le Core Ultra 9 285K l’a fait dans PassMark ce week-end. Dans un message publié sur le réseau social X, le compte officiel PassMark a mis en avant la performance de cette puce en single-thread ; à juste titre, puisque ce Core s’impose comme le nouveau leader du classement. Il s'âbime dans le ventre mou du classement multi-thread par contre.

Un roi sans Hyper-Threading

Avec 5268 points, ce Core Ultra 9 285K trône effectivement au sommet de la hiérarchie ST. Il améliore le score du précédent régent, le Core i9-14900K, de 8,2 % (4868 points). Le compte PassMark glose : « Nouveau leader de la performance des CPU à un cœur. #Intel Core Ultra 9 285K (il est probable qu'il s'agisse d'un échantillon d'ingénierie en phase de pré-version, mais les résultats ont l'air bons) ».

En multi-cœurs, en raison de l'absence d’Hyper-Threading, le Core Ultra 9 285K est en revanche bien plus discret. Il marque 46 872 points, soit une détérioration de respectivement 25 % et 22,3 % par rapport aux Core i9-14900KS (62 502 points) et i9-14900K (60 303 points), lesquels prennent donc largement leur revanche sur ce ring. L’Arrow Lake-S se situe entre les Intel Core i7-13700KF (46 522 points) et Core i9-13900 (47 149 points). Bien sûr, la réserve évoquée ci-dessus s’applique ; des optimisations BIOS rendront peut-être ce flagship un peu plus convaincant en MT.

Dans le même temps, le leaker momomo_us a fait part de sa découverte d’un PC HP Omen 35L justement équipé du Core Ultra 9 285K. L’illustration confirme plusieurs données : 24 cœurs / 24 threads, jusqu'à 5,70 GHz en Turbo Boost, 36 Mo de cache.

Tel que rapporté plus haut, les processeurs Arrow Lake-S accompagnés des cartes mères Z890 en socket LGA-1851 seront disponibles dans le courant du mois.