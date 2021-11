no ragotz

Valve s'offre deux mois de plus avant de livrer le Steam Deck, et tant pis pour Noël

Avec le Steam Deck, Valve espère bien concurrencer la Switch de Nintendo et revenir sur le marché des consoles, sans pour autant reproduire le fiasco des Steam Machines. Pour se faire, la firme s’est inspirée de son aventure côté casque de VR, et a designé une console portable tout-en-un, propulsée par un APU AMD goinfrée à la DDR5.

Or, il y a un hic : les premiers exemplaires étaient censés arriver courant décembre... mais ce ne point le cas. En effet, telle une campagne Kickstarter, l’entreprise de tonton Gabe aura du retard : les commandes seront honorées dans deux mois, soit en février prochain. Pour autant, l’ordre des envois sera conforme aux réservations, aucun changement n’est à prévoir pour les clients désieurx de mètres en premier les mains sur le précieux matériel.

À la racine de problème, comme trop souvent de nos jours, la pénurie ! Valve serait victime de souci d’approvisionnement, et, plutôt que de ne laisser qu’une poignée d’exemplaire en circulation et risquer la spéculation (coucou les GPU !), la maison-mère préfère prendre son temps et assurer que les consoles seront bien présentes en quantité. En outre, ce gain de temps permettra de fignoler la surcouche Proton utilisée pour la compatibilité des jeux Windows : comme quoi, tout n’est pas si négatif !