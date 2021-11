Ce n'est que fin septembre dernier qu'EVGA avait fait une infidélité à Intel après de longues années de loyaux services en introduisant sa toute première carte mère AMD, la X570S DARK (testée en anglais) ! Mais comme le disent parfois ceux qui ont tendance à juger un peu rapidement, « qui trompe une fois, trompera plusieurs fois », dans le cas d'EVGA le dicton s'applique, car voilà que le constructeur renforce déjà son soutien à Ryzen en présentant une deuxième carte mère AMD ! Tardif, mais à point nommé pour les Ryzen Zen 3 supplémentés de 3D V-Cache censés arriver pour Q1 2022 ?

Ce n'est plus une DARK, mais une FTW cette fois-ci, toujours en X570, elle se nomme X570 FTW WiFi. Oui, point de S derrière X570, mais point de ventilateur en vue pour autant, tant mieux. Alors que les mobales DARK sont traditionnellement destinées pleinement à l'overclocking, les FTW sont un tantinet plus mainstream. La carte est au format ATX et possède cette fois-ci un layout plus standard, notamment avec 4 slots DDR4 et au bon endroit. Par contre, la parure de la carte est toujours aussi élaborée et imposante, une bonne quantité de métal qui servira a refroidir le chipset, mais aussi les 15 phases VRM autour du socket et les deux emplacements pour SSD M.2.

À vrai dire, la X570 FTW n'offre pas beaucoup plus qu'une autre carte du même calibre, vous y trouverez 8 ports SATA, un paquet de prises USB 3.2 Gen1 et Gen2, de l'AX200 pour le WiFi et de l'I211-AT pour l'Ethernet Gigabit, et une puce Realtek 1220 pour l'audio, secondée par EVGA NU Audio. Les ports PCIe sont au nombre de trois, deux x16 (renforcés de métal) et un x4, tous PCIe 4.0. Enfin, elle possède aussi 7 connecteurs 4 pins pour la ventilation et une prise dédiée pour une pompe, ainsi que deux prises RGB et deux autres ARGB. Les overclockeurs pourront aussi apprécier la présence d'un affichage de code d'erreur, de boutons d'allumage et de redémarrage, ainsi que d'un sélecteur de BIOS, ou encore d'un bouton safeboot. Bref, de prime abord une carte haut de gamme comme il y en a déjà.

Là où le marketing d'EVGA est vraiment cocasse, c'est qu'il met allègrement en avant sa compatibilité NVIDIA SLi Ready et le support du NVIDIA Resizable BAR. Certes, le Crossfire n'est plus, mais le support du Resizable BAR avec Radeon sera forcement aussi de rigueur, étant donné que la fonctionnalité fait partie du standard PCIe. Il faut dire qu'EVGA ne vend pas encore de Radeon, une infidélité à la fois, hein ! Sinon, comme avec la X570S DARK, EVGA aussi a eu la main très lourde avec le prix et osera vous demander 499,99 $ en échange d'une X570 FTW WiFi... À titre indicatif, les cartes X570 les plus chères à ce jour sont (furent, pour certaines) les Godlike, AORUS Xtreme et ROG Crosshair VIII Formula à 700 $, mais la majorité des références X570 se trouve entre 200 et 300 €. De toute façon, l'Europe attend toujours la X570S DARK, qu'on ne verra probablement jamais passer, pas plus que celle-ci, à moins de passer par un service de transfert de colis aux USA.