AMD possède, avec ROCm, une solution open source pour accélérer les calculs. Cela peut servir àplein d'activités, au machine learning par exemple, et il s'agit d'une batterie de langages informatiques, de compilateurs, de bibliothèques permettant aux développeurs de mettre au point plus rapidement leur code par exemple par accélération GPU. Ce n’est, ni plus ni moins, que le clone ouvert de CUDA de NVIDIA. Autant dire qu'exister devant ce mastodonte n'est pas chose aisée, et pourtant, AMD vient d'envoyer un signal fort, mais péjoratif, à tous ceux qui utilisent et utiliseront ROCm 4.5. En particulier ceux qui pédalent sous carte graphique Polaris.

Alors que les cartes ne sont pas très vieilles, Polaris 10 est paru mi-2016 et Polaris 30 mi-novembre 2018, AMD a semble-t-il dégagé le support de cette famille de GPU de ROCm 4.5, sans trop le crier sur les toits. Certains utilisateurs pensaient qu'il s'agissait d'un bug, mais AMD a confirmé l'arrêt de la prise en charge de Polaris devant la grogne grandissante.

Si des développeurs plus membrés peuvent faire du ROCm sur des GPU plus contemporains, le fait que Polaris ne soit plus de la partie exclut de nombreux petits développeurs, et ceci est d'autant plus dommageable que CUDA est encore supporté sur des GPU Maxwell datant de 2014. Certes, ces possesseurs de Polaris ne sont peut-être pas légion, mais le message envoyé n'est pas bon, en tout cas pas le meilleur si AMD veut convaincre avec sa plateforme pourtant sérieuse. Autre solution, rester sur les versions antérieures de ROCm, mais cela ne durera pas longtemps, en plus de ne pas bénéficier des derniers raffinements pour le développement. Prochaine victime, VEGA ?

