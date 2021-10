Avec l’arrivée du Steam Deck, les éditeurs de jeux vidéos se retrouvent face à une situation inédite. En effet, si Valve hurle à tort et à travers que sa console supporte l’intégralité de la ludothèque Windows, cela s’effectue en réalité via une plateforme de compatibilité maison nommée Proton. De ce fait, les titres doivent être légèrement modifiés afin d’être 100 % compatibles avec cette surcouche.

Selon la maison-mère, le processus est très facile... encore faut-il avoir encore des employés et un peu de jugeote sous la main. C’est le cas d’Interplay, une boite historique dans le domaine puisque, du haut de ses presque 40 ans d’existence, la belle nous a gratifié d’un bon nombre de jeux mémorables : Earthworm Jim, Baldur’s Gate ou encore Fallout.

C’est via Twitter que la firme a annoncé avoir mis à jour quelques de ses titres phares — Earthworm Jim, Stonekeep et Descent — afin de les rendre compatibles Linux et Mac OS directement via Steam, retirant ainsi la nécessité d’un émulateur. En regardant d’un peu plus près le résultat des dernières rustines, nous nous rendons en fait compte que la liste des jeux compatible est largement plus étoffée, avec une trentaine de logiciels de divertissement supportés, incluant entre autres M.A.X. : Mechanized Assault & Exploration, VR Soccer ’96 ou encore Redneck Rampage.

Exception ou futur règle ? Si, d’un côté, nous nous doutons que l’idée de séduire le public des futurs possesseurs du Steam Deck est alléchante, cela empêche par contre les rééditions de titres en version next-gen plus ou moins revues, un sport que la concurrente Switch semble, elle adorer. De là à y voir une migration davantage guidée par les nouvelles productions que les classiques établis... il n’y a qu’un pas. Pour autant, Linux est connu pour son bidouillage, et nous serions surpris de ne pas trouver de contournement pour les éditeurs (gaulois) réfractaires au changement. Rendez-vous en fin d’année pour vérifier tout ça ! (Source : GamingOnLinux)