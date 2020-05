Nvidia a dévoilé son gros GPU Ampere, alias le GA100, ainsi que la première carte graphique qui l'emploiera, certes de manière castrée, la Tesla A100. Comme par le passé, il vendra une machine prête à l'emploi, et monstrueuse en capacité de calcul. Par le passé, les DGX-1 et DGX-2 tenaient ce rôle, le DGX A100 prend la succession du DGX-2. Mais comme toute machine, il faut un coeur, et c'étaient deux Xeon Platinum 8168 qui étaient choisis, pour un total de 48 coeurs et 96 threads à 2.7 GHz.

Pour son DGX A100, Nvidia a pris ce qui se fait de mieux, et ce n'est pas chez Intel qu'on le trouve comme on s'en doutait, quand on voit l'état de catalogue bloqué en 14nm et réduit à de simples sauts de fréquences sans amélioration architecturale, bref. C'est donc logiquement, et enfin clameront les plus fidèles adorateurs de la secte rouge, que le caméléon s'est tourné vers deux EPYC 7742, pour un total de 128 coeurs et 256 threads et 3.4 GHz en boost maximal.

Ce choix semble évident, mais AMD n'a pour autant pas les infrastructures ni le réseau d'échange et de suivi que possède Intel, aussi on peut penser que pour assurer l'entretien y compris technique, AMD a progressé au point d'être le choix du caméléon. Sur ce segment, les performances sont une chose, les services autour en sont la pierre angulaire : il n'est pas toléré le moindre couac ou arrêt d'utilisation pour le moindre souci. À ce prix, faut que ça mouline !

Pour le reste de la machine, comptez donc 8 Tesla A100, 1 To 16 canaux de DDR4, 2 SSD NVMe PCIe 4.0 de 1.92To pièce, 4 SSD U.2 NVMe de 3.84To pièce, ce qui porte le tout donc à quasiment 200 000 trumpollars.