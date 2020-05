Vous n'avez jamais rêvé d'afficher le splendide dragon de MSI sur votre PC ? Parait-il que cela ajoute pas mal de frames à la config d'après le net et rien de tel - ou pas - que d'arborer fièrement l'écusson de votre marque préférée. Le constructeur n'est pas des plus connus dans le monde du refroidissement PC et bien que la marque ait fait quelques rads comme le FrozrXL, celle-ci n'avait jamais touché aux watercooling AIO. Et ainsi naquit la série MAG CORELIQUID, avec son slogan "Drown All Oppositions" pas agressif du tout, proposant performances de refroidissement et look à l'image de la marque.

MSI annonce une nouvelle gamme de watercooling tout-en-un comprenant quatre références, les CORELIQUID 360R, CORELIQUID 360 RH, CORELIQUID 240R et enfin CORELIQUID 240RH. Comme les noms l'indiquent, on trouve des versions en 360 mm et 240 mm pouvant accueillir trois ou deux ventilateurs 120mm selon modèle. La pompe n'est pas intégrée dans le waterblock mais dans le radiateur, ce qui évite une possible usure prématurée du produit en évitant la chauffe et les vibrations. De plus, il est important de souligner que cette pompe céramique - moulinant à 4200 tr/m - n'est pas située sur le côté du radiateur, mais plus au centre, une particularité intéressante. À voir si ce positionnement atypique apporte réellement un plus à ce système de refroidissement ou s'il s'agit simplement d'une manoeuvre marketing.

La marque insiste sur le fait que ce AIO pourra mieux résister aux flexions grâce à un tubing doté de trois couches avec maille renforcée (mouais). On ne connait pas encore la base du kit utilisé, mais on peut exclure directement l'OEM Asetek - MSI aura donc tenté de contourner les brevets - puisque ce watercooling n'a pas de pompe dans le waterblock. Cela rappelle ce qu'avait pu faire Raijintek en 2019 avec son EOS 360 RBW, qui proposait le même genre de prestations.

Le circuit du liquide dans le radiateur est vraiment étonnant.

En fonction de la version, deux ou trois moulins sont fournis et pourront fonctionner entre 500 et 2000 tr/m pour un débit d'air de 78 CFM. On regrettera clairement l'utilisation d'un roulement à billes classique (double Ball Bearing) qui ne sera probablement pas des plus silencieux. MSI n'a malheureusement pas clarifié les différences entre R et RH, probablement des vitesses de ventilateurs variables ou alors une version sans RGB. Il sera d'ailleurs possible de monitorer les effets d'éclairages avec MYSTIC LIGHT. Un contrôleur maison nommé MPG MAX iHUB permettra de contrôler la vitesse des moulins PWM via l'application Dragon Center (cocasse le nom).

Nous ne connaissons toujours pas le tarif du produit, ni sa date de sortie et nul doute qu'il devrait couter un poil cher. La concurrence propose le même genre de refroidisseurs dans une tranche entre 100 et 150 euros, comme avec le AquaFusion 360 ou bien le MasterLiquid ML360 - testé sur le Comptoir. On peut donc supputer que ces nouveaux arrivants devraient donc se situer dans une tranche tarifaire similaire. Ces CORELIQUID sont compatibles avec l'ensemble des sockets modernes, dont le LGA2066 et le TR4. Ah oui, on a oublié de vous dire, le top du bloc est rotatif jusqu'à 270 degrés, information capitale (ouf pas de dragon à l'envers).

Venez admirer ce beau water, sur fond de musique bruit !