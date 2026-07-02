Microsoft travaillerait sur une passerelle entre jeux physiques et numÃ©riques

Alors que Sony a officialisÃ© la fin des disques en 2028, Microsoft testerait une approche bien diffÃ©rente : la conversion des jeux physiques en licences numÃ©riques.

Â© eBay

Une forme de numÃ©risation du physique

Bien que la temporalitÃ© de cette couverture par The Verge et Windows Central ne soit pas anodine, les rumeurs autour de ce projet ne sont pas nouvelles. Ã€ la mi-mai, Windows Central Ã©voquait dÃ©jÃ ce programme de Â« disc-to-digital Â», dont le nom de code est Positron.

Selon The Verge, le concept serait, sur le papier, assez simple : insÃ©rer un disque compatible dans sa Xbox permettrait dâ€™associer la licence numÃ©rique au compte Microsoft de lâ€™utilisateur. Celui-ci pourrait ensuite profiter de son droit dâ€™accÃ¨s liÃ© Ã sa copie physique sur tous ses appareils.

En cas de revente du disque, lâ€™accÃ¨s serait transfÃ©rÃ© au nouvel acquÃ©reur. Ce nâ€™est donc pas un systÃ¨me calquÃ© sur les cartes clÃ©s de jeu de Nintendo. En effet, en raison de la multiplicitÃ© des supports Microsoft, celui de Remdond permettrait de sâ€™affranchir du disque. Typiquement, dans le cadre du Xbox Play Anywhere, un joueur pourrait acheter son exemplaire physique de Gears of War: E-Day ou de Forza Horizon 6, le lancer une fois sur sa Xbox Series X ou S pour rattacher la licence Ã son compte, puis y jouer plus tard sur PC ou sur sa ROG Xbox Ally.

Vous vous souvenez sans doute de la polÃ©mique autour du lancement de la Xbox One en 2013. Ã€ lâ€™Ã©poque, Microsoft avait prÃ©sentÃ© un systÃ¨me oÃ¹ les jeux physiques auraient Ã©tÃ© fortement liÃ©s Ã un compte Xbox, avec des restrictions importantes. Lâ€™entreprise avait finalement renoncÃ© Ã ses projets, et le systÃ¨me tel quâ€™il aurait dÃ» Ãªtre nâ€™a jamais Ã©tÃ© formellement dÃ©taillÃ©. Mais lâ€™idÃ©e globale de licences numÃ©riques liÃ©es Ã un compte Xbox impliquait un systÃ¨me de transfert encadrÃ© via des partenaires et autres revendeurs agrÃ©Ã©s. Tel qu'il est dÃ©crit, le nouveau plan suggÃ¨re que Microsoft veut gÃ©rer le processus de bout en bout, en associant la signature du disque au compte utilisateur Ã la volÃ©e.

Nous vient tout de mÃªme Ã l'esprit la question dâ€™une console familiale avec plusieurs comptes. Imaginons une Xbox Series X branchÃ©e Ã la TV du salon. Ã€ lâ€™intÃ©rieur, le disque de Forza Horizon 6. Le soir, ce sont la mÃ¨re ou le pÃ¨re qui jouent sur leur compte. Dans la journÃ©e, le fils ou la fille, sur le leur. La licence change-t-elle Ã chaque fois de Â« propriÃ©taire Â» ?

Par ailleurs, les deux sources sâ€™accordent sur une prise en charge limitÃ©e aux disques des Xbox One et Xbox Series X|S, mais pas Ã ceux de la Xbox 360 et de la Xbox originale.

Enfin, pour la suite, Microsoft nâ€™aurait pas encore tranchÃ© les prochaines orientations matÃ©rielles de sa future Xbox, dÃ©veloppÃ©e dans le cadre du projet Helix. The Verge comme Windows Central prÃ©tendent que la dÃ©cision dâ€™inclure ou non un support physique pour les disques nâ€™a pas encore Ã©tÃ© prise. Windows Central avance nÃ©anmoins que lâ€™orientation serait plutÃ´t dÃ©favorable au support physique. Sony ayant avancÃ© ses pions sur le sujet, gageons que les dÃ©cideurs de Microsoft observent attentivement les rÃ©actions.