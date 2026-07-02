Noctua voit loin avec une roadmap qui nous mÃ¨ne jusquâ€™Ã  mi-2027

Notre prÃ©cÃ©dent regard portÃ© sur la feuille de route de Noctua nous menait au troisiÃ¨me trimestre 2026. Or, la fin de ce troisiÃ¨me quart dâ€™annÃ©e approche, et nous risquions dâ€™entrer dans lâ€™inconnu, sans point de repÃ¨re. La marque autrichienne vole Ã notre secours. Elle nous dÃ©voile le chemin qui mÃ¨ne jusquâ€™Ã ses produits du premier semestre 2027.

La marque autrichienne ratisse large

Dans la prÃ©cÃ©dente feuille de route, une Ã©tape majeure Ã©tait lâ€™introduction des AIO Noctua. Pour celle-ci, le cap a Ã©tÃ© franchi ; la gamme NL-LC1 a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e lors du Computex et lancÃ©e le 16 juin dernier. Pour le trimestre qui a dÃ©butÃ© hier, la prÃ©cÃ©dente feuille de route Ã©tait jalonnÃ©e par un ventilateur de bureau de 140 mm, un contrÃ´leur USB pour ventilateurs, ainsi quâ€™une Ã©dition Noctua de lâ€™alimentation Seasonic PRIME PX.

Pour certaines rÃ©fÃ©rences, le cheminement sâ€™est cependant avÃ©rÃ© plus chaotique que prÃ©vu. DÃ©sormais, le troisiÃ¨me trimestre actualisÃ© est surtout composÃ© de produits initialement attendus au deuxiÃ¨me trimestre. Nous aurons donc droit Ã la souris Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition, au pad thermique en nanotubes de carbone NT-CP1 AM5/4 Carbice, et au Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition.

Deux des trois projets citÃ©s plus haut (les deux premiers) sont dÃ©sormais ajournÃ©s non pas au T4 2026, absent de la feuille de route, mais directement au T1 2027. Quant Ã lâ€™alimentation Seasonic PRIME PX sauce Nantua Noctua, elle est dÃ©sormais planifiÃ©e pour le T2 2027.

Quid des nouveautÃ©s pour cette nouvelle roadmap Noctua ? Une autre alimentation Seasonic, la PRIME TX, aura droit au traitement de faveur autrichien. Lâ€™entreprise proposera Ã©galement un ventirad de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour AM5, dÃ©rivÃ© de la sÃ©rie NH-L12. Le prototype exposÃ© au Computex, basÃ© sur un NF-A12x25 G2, embarquait six caloducs, affichait une hauteur totale de 70 mm et laissait un dÃ©gagement de 35 mm pour la mÃ©moire vive.

Enfin, les ventirads destinÃ©s aux stations de travail sont Â« conÃ§us pour les futurs processeurs AMD Threadripper, ainsi que pour les plateformes Intel LGA4710/LGA4677 et AMD sTR5, TR4 et SP3, d'autres plateformes Ã©tant Ã©galement en prÃ©paration Â». Ils utiliseront une conception Ã sept caloducs avec une architecture Ã double tour.

Bon nombre des produits Ã©voquÃ©s ici Ã©taient exposÃ©s au Computex. Si vous souhaitez des informations plus dÃ©taillÃ©es, nous vous invitons Ã consulter la page Noctua at Computex 2026, dâ€™oÃ¹ nous avons extrait les dÃ©tails complÃ©mentaires.