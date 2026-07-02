PCIe 5.0, EDSFF et concepts : le point sur les nouveautés Icy Dock

Depuis le 24 avril, date de notre dernier coup d’œil aux gammes d’Icy Dock, l’entreprise n’a pas chômé. Elle a continué de proposer des vidéos de présentation et a également officialisé plusieurs nouveaux produits.

ToughArmor MB218E5P-B

EZ-Adapter

L’approche n’a aucune incidence sur le déroulé des annonces ; nous allons néanmoins plus ou moins respecter la chronologie, en nous accordant tout de même quelques libertés lorsque la cohérence l’impose.

Ce choix signifie que nous commençons d’emblée avec la séquence vidéo. Début mai, la chaîne YouTube de la marque a reçu celle consacrée à l’adaptateur EZ-Adapter (c’est un peu redondant, mais que voulez-vous), en l’occurrence au MB104U-1SMB. En principe, ce modèle ne vous est pas étranger ; il était passé en cabine en 2022 ! Il permet d’accéder à un SSD/HDD SATA 2,5" ou à un SSD M.2 NVMe/SATA via un port USB-C. L’adaptateur prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2).

EXLink

Du côté des nouveautés, nous avons les cartes adaptatrices EXLink MB408A4 et MB409A4. La 408 propose une interface PCIe Gen4 x4, pour une bande passante totale de 64 Gbit/s au mieux. La 409 est en PCIe Gen4 x8, pour une bande passante totale pouvant atteindre 128 Gbit/s. Pour les connecteurs NVMe, c’est respectivement du SlimSAS 4i (SFF-8654) et du SlimSAS 8i (SFF-8654). Les deux solutions intègrent un redriver PCIe Gen4 ainsi qu’un tampon d’horloge 100 MHz. Ils servent à compenser les pertes de signal causées par les longueurs de câbles, les interférences électromagnétiques ou les variations de qualité des connecteurs.

Toujours dans les cartes EXLink, Icy Dock a dégainé la MB308A5 fin juin. C’est une carte adaptateur hôte NVMe PCIe 5.0 x16 avec double connectivité MCIO 8i (SFF-TA-1016). PCIe 5 oblige, la bande passante maximale monte à 512 Gbit/s. L’entreprise précise que cette carte est conçue pour les plateformes prenant en charge la bifurcation des voies PCIe (x4 / x4 / x4 / x4), afin de dispatcher quatre liens NVMe x4 indépendants, et donc autant de SSD NVMe via un câblage MCIO.

Comme sur les modèles PCIe 4.0, un redriver PCIe Gen5 intégré assure une portée étendue des pistes et des câbles, tandis que le tampon d’horloge PCIe 100 MHz garantit une synchronisation stable en environnement professionnel.

EDSFF

Dans un autre registre, Icy Dock a beaucoup communiqué sur l’EDSFF, sigle d’Enterprise and Datacenter Storage Form Factor. Il s’agit d’une norme pour les SSD conçus spécifiquement pour les centres de données et les systèmes de stockage d’entreprise. Aux dires de la marque, « le format EDSFF s’impose progressivement comme la nouvelle référence du stockage professionnel ».

En conséquence, Icy Dock ne fait pas l’impasse dessus. Elle compte trois produits estampillés EDSFF : deux boîtiers ExpressSlot Elite, les MB221E5P-B et MB303E5P-B, ainsi que le ToughArmor MB218E5P-B.

Le 221 utilise une interface PCIe 5.0 x4 (jusqu’à 128 Gbit/s) et prend en charge un SSD NVMe E1.S (9,5 mm), avec installation sans vis. Le 303, dont l’interface hôte est en PCIe 5.0 x8, peut en accueillir deux (ce qui revient à du PCIe 5.0 x4 par SSD). Ces deux produits reposent sur un refroidissement actif.

Chacun possède un ventilateur sans cadre de 50 mm. Il est aussi question « d’une conception de chambre de flux d’air scellée afin de maximiser l’efficacité du refroidissement » dans le premier cas et d’une « chambre d’aération hermétique pour refroidir efficacement les deux SSD » dans le second, ce qui revient en principe au même.

L’idée défendue par Icy Dock : guider le flux d’air à travers un chemin contrôlé est plus efficace que de laisser l’air s’échapper par des ouvertures. Pour les métaphores signées CDH, mieux vaut souffler dans une paille que dans une passoire ; arroser son jardin avec un tuyau intact plutôt qu’avec un tuyau percé ; servir une bière avec une tireuse plutôt qu'avec un arrosoir.

Quant au ToughArmor MB218E5P-B, c’est un rack amovible pour SSD NVMe E1.S (EDSFF) haute densité. Il est conçu pour s’intégrer dans une baie de disque standard de 5,25", mais prend en charge jusqu’à huit SSD E1.S aux formats 9,5 mm ou 15 mm. Il est équipé de huit baies amovibles permettant une installation sans vis des SSD. Il refroidit ses hôtes grâce à deux ventilateurs amovibles de 40 mm (40 × 40 × 20 mm).

Chaque emplacement prend en charge une bande passante PCIe 5.0 x4. Enfin, ce MB218E5P-B utilise quatre ports MCIO 8i (SFF-TA-1016) avec un unique connecteur d’alimentation ATX EPS à 8 broches.

Produits conceptuels

Terminons par les concepts. Icy Dock a ajouté plusieurs ébauches de produits ; ils attendent les retours de la communauté pour prendre forme.

Le CP159 est un rack amovible pour SSD NVMe U.2 / U.3 vers un emplacement PCIe 5.0 x4 de 15 mm (remplaçable par le côté) ; le CP160, un rack amovible compact pour SSD NVMe M.2 ; le CP165, un module rack amovible PCIe 5.0 ultra-compact à quatre baies pour SSD E1.S de 15 mm, destiné aux systèmes de montage en rack personnalisés (2 × MCIO 8i SFF-TA-1016) ; le CP167, un rack amovible à refroidissement liquide à huit baies pour SSD E1.S de 9,5 mm ; enfin, le CP169 est un module de rack amovible ultra-compact à huit baies pour SSD E3.S PCIe 5.0, destiné aux systèmes de montage en rack personnalisés (4 × MCIO 8i SFF-TA-1016).

Pour les conceptuels EDSFF, la liste est toute aussi longue : le CP116 est un rack amovible qui convient à quatre SSD NVMe E1.S (EDSFF) ou à quatre NVMe M.2 dans une baie de disque externe de 5.25" ; le CP138, un adaptateur amovible,compatible avec un SSD NVMe E3.S d'une hauteur de 7,5 mm NVMe M.2 dans une baie de disque externe de 5.25" ; le CP139, un rack mobile 2 baies E3.S 1T NVMe SSD PCIe 5.0 pour baie de disque 3,5" (1 x MCIO 8i SFF-TA-1016) ; le CP144 peut accueillir douze SSD NVMe E3.S de 7,5 mm dans 2 baies standard pour disque optique externe de 5.25" ; le CP145, quatre SSD NVMe E3.S de 7,5 mm ans une baie externe pour disque optique de 5.25".

Tous n’en sont encore qu’au stade du concept (CP, pour Concept Products) ; si certains de ces produits vous intéressent, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.