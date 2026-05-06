Xbox coupe court à Copilot sur console et mobile

Ces dernières semaines, Microsoft la joue contrition. Après s’être acharnée des mois durant à glisser son Copilot partout — jusqu’à quatre-vingt mentions étaient encore dénombrées début avril —, l’entreprise nous fait désormais le coup de l’addict repentie résolue à changer. Combien de temps cet engagement va durer, c’est toute la question.

En attendant, cette phase de remise en cause a déjà permis d’évacuer Copilot de certaines applications Windows 11. Du côté de Xbox, après la baisse du prix du Game Pass, le règne d’Asha Sharma marque un nouveau tournant : la fin du développement de Copilot sur consoles, ainsi que l’abandon progressif de la version mobile.

L'assitant stoppé

Le message, publié hier soir, est le suivant (traduit) :

Xbox doit aller plus vite, renforcer son lien avec la communauté et réduire les frictions, tant pour les joueurs que pour les développeurs. Aujourd’hui, nous avons promu des responsables qui ont contribué à construire Xbox, tout en faisant entrer de nouvelles voix pour nous faire avancer. Cet équilibre est essentiel pour remettre l’activité sur les rails. Dans le cadre de ce changement, vous nous verrez commencer à retirer les fonctionnalités qui ne correspondent pas à la direction que nous prenons. Nous allons entamer l’abandon progressif de Copilot sur mobile et arrêter le développement de Copilot sur console.

En pratique, cette décision signifie que Gaming Copilot, l'assistant IA pour joueurs déboussolés, ne débarquera pas sur consoles. Officialisé en mars 2025, il prend actuellement la forme d’un assistant IA en bêta. Il est proposé via l’application mobile Xbox, disponible sur Android et iOS, ainsi que sur PC, toujours via une application spécifique. L'autre appareil compatible est la ROG Xbox Ally, laquelle a carrément un bouton attribué.

"StormYeti" a besoin d'aide

La FAQ consacrée à Gaming Copilot le distingue du Microsoft Copilot standard en ces termes : « Gaming Copilot apporte la puissance de Copilot à Xbox, avec une optimisation spécifiquement pensée pour le jeu et des fonctionnalités adaptées aux joueurs. Gaming Copilot comprend votre activité sur Xbox, ce qui lui permet de répondre à des questions sur les jeux qui vous intéressent, de fournir des liens vers davantage d’informations lorsque des sources web sont incluses, et de proposer des réponses basées sur votre compte, votre historique de jeu et vos succès ».

L’assistant aurait dû débarquer sur les consoles Xbox Series courant 2026. À l’évidence, ce n’est donc plus au programme. Reste à voir ce qu’il adviendra des supports précités.